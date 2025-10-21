Головна Світ Економіка
Україна виходить на британський ринок із новим видом товару

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Україна виходить на британський ринок із новим видом товару
Британія відкриває ринок для української яловичини: стартував аудит
Стартував аудит британського регулятора, який може дозволити Україні постачати яловичину на ринок Сполученого Королівства вже наступного року

Україна підтверджує готовність експортувати яловичину до Великої Британії. Аудит британського департаменту Defra став черговим підтвердженням міжнародної довіри до української системи безпечності харчових продуктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держслужбу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Велика Британія розпочала аудит, спрямований на відкриття ринку для експорту української яловичини. Аудит проводить компетентний орган Великої Британії – Департамент навколишнього середовища, продовольства та сільських справ (Defra) у дистанційному форматі.

Перший заступник Голови Держпродспоживслужби Олег Осіян зазначив, що проведення аудиту демонструє ефективність нової стратегії країни.

«Ми вибудували системну співпрацю з МЗС, профільними міністерствами, дипломатичними представництвами та міжнародними партнерами, що дозволило суттєво скоротити терміни відкриття ринків. Якщо раніше цей шлях займав до п’яти років, сьогодні він проходить усього за рік-півтора», – повідомив Олег Осіян.

Нагадаємо, що Україна та Євросоюз ухвалили оновлені умови торгівлі, які дозволять українським експортерам збільшити поставки агропродукції на європейський ринок. Рішення Комітету асоціації набере чинності 29 жовтня і діятиме безстроково. Наступний перегляд умов заплановано на 2028 рік.

Україна працює над розширенням списку продуктів, дозволених для експорту до Китаю. У 2025 році вже відкрито ринок для українського гороху та водних продуктів дикого вилову, а зараз готуються ще п’ять нових протоколів для виходу додаткової продукції. За словами першого заступника голови Держпродспоживслужби Олега Осіяна, ці кроки створюють нові можливості для українських виробників, підтримують розвиток аграрного сектору та сприяють економічному зростанню країни.

Україна виходить на британський ринок із новим видом товару
Україна виходить на британський ринок із новим видом товару
