Британія скоротила термін самоізоляції для туристів

Термін самоізоляції скоротиться з 14 до 10 днів

Уряд Великобританія прийняло рішення скоротити період самоізоляції для тих, хто прибуває з-за кордону і для тих, хто контактував з хворим Covid-19. Про це повідомляє Reuters.

Нововведення набуде чинності у понеділок, 14 грудня. Воно буде діяти на території Англії, Шотландії і Північної Ірландії. При цьому наголошується, що термін самоізоляції вже скоротили в Уельсі.

Скорочення часу ізоляції допоможе людям швидше повернутися до роботи і навчання, що вплине на відновлення економіки.

Нагадаємо, що в Англії за час локдауну число нових заражень знизилося на 30%.