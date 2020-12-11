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    У світі

    Британія скоротила термін самоізоляції для туристів

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    Нововведення набуде чинності у понеділок - Британія скоротила термін самоізоляції для туристів
    Нововведення набуде чинності у понеділок
    Фото з відкритих джерел

    Термін самоізоляції скоротиться з 14 до 10 днів

    Уряд Великобританія прийняло рішення скоротити період самоізоляції для тих, хто прибуває з-за кордону і для тих, хто контактував з хворим Covid-19. Про це повідомляє Reuters.

    Нововведення набуде чинності у понеділок, 14 грудня. Воно буде діяти на території Англії, Шотландії і Північної Ірландії. При цьому наголошується, що термін самоізоляції вже скоротили в Уельсі.

    Скорочення часу ізоляції допоможе людям швидше повернутися до роботи і навчання, що вплине на відновлення економіки.

    Нагадаємо, що в Англії за час локдауну число нових заражень знизилося на 30%.

    Теги: Англія Велика Британія навчання уряд
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