Саудівська Аравія стратила журналіста, який писав про корупцію в королівській родині

Торік країна стратила понад три сотні людей

Саудівська Аравія стратила журналіста Туркі аль-Джассера, якого ще у 2018 році було увʼязнено за державну зраду. Він займався документуванням корупції в королівській родині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії.

Журналіста було звинувачено в тероризмі, змові з представниками інших держави проти безпеки королівства та нібито отриманні за це грошей. Тож йому винесли смертний вирок.

Комітет захисту журналістів повідомив, що аль-Джассер до свого арешту документував випадки корупції в королівській родині. Окрім цього, він писав про права жінок у Саудівській Аравії та про Арабську весну. Окрім цього, саудівських чиновників підозрюють в тому, що вони стежили й за іншими журналістами, зокрема за колумністом Washington Post Джамалем Хашоггі, якого вбили у Стамбулі в жовтні 2018 року.

«Ми обурені стратою Туркі аль-Джассера. Нездатність міжнародної спільноти забезпечити правосуддя для Джамаля Хашоггі стала не лише зрадою одного журналіста, вона надихнула фактичного правителя, кронпринца Мухаммеда бін Салмана, продовжити переслідування преси, і сьогодні за це заплатив ще один саудівський журналіст», – заявив директор Комітету захисту журналістів Карлос Мартінес де ла Серна.

У 2024 році в Саудівській Аравії стратили 330 людей, що майже вдвічі більше, ніж було за рік до цього. А у 2025 році вже виконали понад 100 смертних вироків.

Нагадаємо, торік у 15 країнах світу було зафіксовано 1518 страт – це рекордний показник з 2015 року. Більшість страт було здійснено на Близькому Сході. Зазначається, що результат у звіті Amnesty International, не включає тисячі людей, які могли бути страчені в Китаї, Північній Кореї та В'єтнамі.

1380 зареєстрованих страт були проведені в Ірані, Іраку та Саудівській Аравії. Ірак майже вчетверо збільшив кількість страт (з щонайменше 16 до щонайменше 63), а Саудівська Аравія подвоїла свій річний загальний показник (зі 172 до щонайменше 345). Іран також стратив на 119 осіб більше, ніж минулого року (з щонайменше 853 до щонайменше 972).

До слова, японського боксера Івао Хакамаду визнали невинним після понад чотирьох десятків років очікування смертної кари у справі про масові вбивства. У 2011 році він був занесений до Книги рекордів Гіннесса як людина, яка найдовше чекала на виконання смертного вироку.