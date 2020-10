У Бейруті знову пролунав вибух

Вибух стався через загоряння резервуара для газу біля пекарні в районі Тарік-ель-Джедіда

У столиці Лівану Бейруті прогримів вибух, що спричинив ударну хвилю.

Про це повідомляє видання Daily Star.

«Вибух стався через загоряння резервуара для газу біля пекарні в районі Тарік-ель-Джедіда. Зараз служби екстреної допомоги евакуюють громадян із будинків, які знаходяться поблизу місця вибуху», - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, кілька людей постраждали.

A video clip from the explosion site in Beirut. Many are trapped in burning houses. Emergency services are busy trying to rescue as many as possible. Pray for them! pic.twitter.com/GrDIVWli4v