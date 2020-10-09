У Бейруті знову пролунав вибух



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У Бейруті знову пролунав вибух Фото: Faytuks News

Вибух стався через загоряння резервуара для газу біля пекарні в районі Тарік-ель-Джедіда

У столиці Лівану Бейруті прогримів вибух, що спричинив ударну хвилю.

Про це повідомляє видання Daily Star.

«Вибух стався через загоряння резервуара для газу біля пекарні в районі Тарік-ель-Джедіда. Зараз служби екстреної допомоги евакуюють громадян із будинків, які знаходяться поблизу місця вибуху», - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, кілька людей постраждали.

A video clip from the explosion site in Beirut. Many are trapped in burning houses. Emergency services are busy trying to rescue as many as possible. Pray for them! pic.twitter.com/GrDIVWli4v — Amir Tsarfati (@BeholdIsrael) October 9, 2020

#Lebanon - I am told that a gas tank exploded in Tarik Jdide area/ #Beirut in a residential neighborhood next to a bakery. No casualties reported yet.



Friends reported their buildings shook when it happened.



Lebanese really need a break. pic.twitter.com/JNLlwawgRG — Luna Safwan - لونا صفوان (@LunaSafwan) October 9, 2020

Раніше стало відомо про пожежу на складі в порту ліванського Бейрута, неподалік від місця вибуху, що стався минулого місяця.

Нагадаємо, 4 серпня в порту столиці Лівану Бейрут стався потужний вибух. Повідомлялося про як мінімум 78 загиблих і майже чотири тисячі поранених. Влада Лівану оголосила столицю зоною лиха.

В ООН заявили, що через вибух у Бейруті половині населення Лівану загрожує голод.

Також повідомлялося, що Інтерпол відправить у Бейрут групу експертів. Разом з тим уряд Лівану пішов у відставку через масові протести.

Нагадаємо, серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті був громадянин України Вільям Азар.

Відомо, що серед загиблих, чиї особи вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту.

За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

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