У Бейруті знову пролунав вибух
Вибух стався через загоряння резервуара для газу біля пекарні в районі Тарік-ель-Джедіда
У столиці Лівану Бейруті прогримів вибух, що спричинив ударну хвилю.
Про це повідомляє видання Daily Star.
«Вибух стався через загоряння резервуара для газу біля пекарні в районі Тарік-ель-Джедіда. Зараз служби екстреної допомоги евакуюють громадян із будинків, які знаходяться поблизу місця вибуху», - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, кілька людей постраждали.
A video clip from the explosion site in Beirut. Many are trapped in burning houses. Emergency services are busy trying to rescue as many as possible. Pray for them! pic.twitter.com/GrDIVWli4v— Amir Tsarfati (@BeholdIsrael) October 9, 2020
#Lebanon - I am told that a gas tank exploded in Tarik Jdide area/ #Beirut in a residential neighborhood next to a bakery. No casualties reported yet.— Luna Safwan - لونا صفوان (@LunaSafwan) October 9, 2020
Friends reported their buildings shook when it happened.
Lebanese really need a break. pic.twitter.com/JNLlwawgRG
Раніше стало відомо про пожежу на складі в порту ліванського Бейрута, неподалік від місця вибуху, що стався минулого місяця.
Нагадаємо, 4 серпня в порту столиці Лівану Бейрут стався потужний вибух. Повідомлялося про як мінімум 78 загиблих і майже чотири тисячі поранених. Влада Лівану оголосила столицю зоною лиха.
В ООН заявили, що через вибух у Бейруті половині населення Лівану загрожує голод.
Також повідомлялося, що Інтерпол відправить у Бейрут групу експертів. Разом з тим уряд Лівану пішов у відставку через масові протести.
Нагадаємо, серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті був громадянин України Вільям Азар.
Відомо, що серед загиблих, чиї особи вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту.
За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.