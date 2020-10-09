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    У світі

    У Бейруті знову пролунав вибух

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    У Бейруті знову пролунав вибух - У Бейруті знову пролунав вибух
    У Бейруті знову пролунав вибух
    Фото: Faytuks News

    Вибух стався через загоряння резервуара для газу біля пекарні в районі Тарік-ель-Джедіда

    У столиці Лівану Бейруті прогримів вибух, що спричинив ударну хвилю.

    Про це повідомляє видання Daily Star.

    «Вибух стався через загоряння резервуара для газу біля пекарні в районі Тарік-ель-Джедіда. Зараз служби екстреної допомоги евакуюють громадян із будинків, які знаходяться поблизу місця вибуху», - йдеться у повідомленні.

    За попередніми даними, кілька людей постраждали.

    Раніше стало відомо про пожежу на складі в порту ліванського Бейрута, неподалік від місця вибуху, що стався минулого місяця.

    Нагадаємо, 4 серпня в порту столиці Лівану Бейрут стався потужний вибух. Повідомлялося про як мінімум 78 загиблих і майже чотири тисячі поранених. Влада Лівану оголосила столицю зоною лиха.

    В ООН заявили, що через вибух у Бейруті половині населення Лівану загрожує голод.

    Також повідомлялося, що Інтерпол відправить у Бейрут групу експертів. Разом з тим уряд Лівану пішов у відставку через масові протести.

    Нагадаємо, серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті був громадянин України Вільям Азар.

    Відомо, що серед загиблих, чиї особи вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту. 

    За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

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