Був на відпочинку, а не навчаннях: ЗМІ назвали фейком «героїчну» смерть глави МНС Росії

ЗМІ дізналися, що російський міністр Євген Зіничев загинув не під час міжвідомчих навчань, як повідомляла влада, а на туристичному об'єкті

Джерела росЗМІ стверджують, що обставини трагедії відрізняються від офіційної версії

Російський міністр з надзвичайних ситуацій Євген Зіничев, який дев’ять років працював в особистій охороні президента РФ Володимира Путіна, загинув не в ході міжвідомчих навчань, як повідомляла влада, а на туристичному об'єкті. Про це пише російське видання Readovka та «Радіо свобода» з посиланням на джерела.

Джерело Readovka повідомило, що обставини трагедії відрізняються від офіційної версії. Саме загиблий оператор намагався врятувати міністра, який зірвався в прірву, а не навпаки, як переконували російські пропагандисти.

Відзначається, що Зіничев послизнувся, підійшовши до краю водоспаду – в цю пору року на Китабо-Ороон вже холодно, і є лід. Сама поїздка мала туристичний характер.

ЗМІ пишуть, що після відкриття навчань 7 вересня в Норильську міністр полетів на озеро Лама приблизно за 120 кілометрів від міста. Це одна з визначних пам'яток Красноярського краю, на яку регулярно возять високопоставлених гостей.

Нагадаємо, 8 вересня стало відомо, що глава МНС Росії загинув. У МНС РФ уточнили, що Зіничев загинув «при виконанні службового обов'язку, перебуваючи в Норильську на міжвідомчих навчаннях із захисту арктичної зони від надзвичайних ситуацій, рятуючи життя людини».

Згодом російські пропагандисти розповіли, що з міністром із надзвичайних ситуацій РФ стався нещасний випадок. Головна редакторка RT Маргарита Симоньян заявила, що Зіничев розбився на камені чи скелі після того, як кинувся рятувати оператора.

Також разом з главою МНС Росії загинув відомий кінорежисер.

Євгену Зіничеву було 55 років. Він очолював російське МНС з травня 2018 року, тоді ж він увійшов до складу Ради безпеки. З 1987 року Зіничев служив в КДБ СРСР, після розпаду Радянського Союзу продовжив службу у Федеральній службі охорони.

З 2006 по 2015 рік Зіничев був особистим ад'ютантом Путіна. У червні 2015 року обійняв посаду начальника УФСБ у Калінінградській області, через рік став в.о. губернатора регіону. Через два з половиною місяці він покинув пост і був призначений заступником директора ФСБ.

У травні 2018 року ввійшов в уряд Дмитра Медведєва. На посаді глави МНС РФ він змінив Володимира Пучкова, який пішов з поста міністра на тлі пожежі в кемеровському ТЦ «Зимова вишня».