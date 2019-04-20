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    «Час настав»: Гуайдо анонсував фінальну фазу операції з повалення Мадуро

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    Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо - «Час настав»: Гуайдо анонсував фінальну фазу операції з повалення Мадуро
    Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо

    Гуайдо пообіцяв, що 1 травня на вулицю вийдуть «стільки його прихильників, скільки не виходили ніколи»

    Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що 1 травня почнеться фінальна фаза «операції Свобода» з відсторонення президента Ніколаса Мударо від влади.

    Політик пообіцяв, що в цей день на вулицю вийдуть «стільки його прихильників, скільки не виходили ніколи».

     «Час настав! Потрібно готуватися до того, щоб зробити останнє зусилля», - закликав у Twitter Гуайдо, зазначивши, що йдеться про те, щоб «домогтися припинення узурпації влади».

    Нагадаємо, на початку квітня Гуайдо під час акції протесту в столиці Венесуели анонсував початок фінальної стадії протестів проти президента Ніколаса Мадуро.

    Раніше лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо звинуватив адміністрацію президента Ніколаса Мадуро в геноциді населення країни.

    До слова, у квітні законодавчі збори Венесуели позбавили депутатської недоторканності тимчасового президента Хуана Гуайдо.

    Раніше верховний суд Венесуели заборонив Гуайдо залишати країну без дозволу і визнав його винним у неповазі до влади.

    За рішенням Верховного суду також були заблоковані рахунки Гуайдо на венесуельській території.

    4 квітня влада Венесуели розпочала кримінальний процес проти Гуйадо.

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