«Час настав»: Гуайдо анонсував фінальну фазу операції з повалення Мадуро



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо

Гуайдо пообіцяв, що 1 травня на вулицю вийдуть «стільки його прихильників, скільки не виходили ніколи»

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що 1 травня почнеться фінальна фаза «операції Свобода» з відсторонення президента Ніколаса Мударо від влади.

Політик пообіцяв, що в цей день на вулицю вийдуть «стільки його прихильників, скільки не виходили ніколи».

«Час настав! Потрібно готуватися до того, щоб зробити останнє зусилля», - закликав у Twitter Гуайдо, зазначивши, що йдеться про те, щоб «домогтися припинення узурпації влади».

Нагадаємо, на початку квітня Гуайдо під час акції протесту в столиці Венесуели анонсував початок фінальної стадії протестів проти президента Ніколаса Мадуро.

Раніше лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо звинуватив адміністрацію президента Ніколаса Мадуро в геноциді населення країни.

До слова, у квітні законодавчі збори Венесуели позбавили депутатської недоторканності тимчасового президента Хуана Гуайдо.

Раніше верховний суд Венесуели заборонив Гуайдо залишати країну без дозволу і визнав його винним у неповазі до влади.

За рішенням Верховного суду також були заблоковані рахунки Гуайдо на венесуельській території.

4 квітня влада Венесуели розпочала кримінальний процес проти Гуйадо.