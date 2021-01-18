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    У світі

    Частину Капітолія евакуювали під час репетиції інавгурації

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    Очевидці повідомили про пожежу у кількох кварталах від Капітолія - Частину Капітолія евакуювали під час репетиції інавгурації
    Очевидці повідомили про пожежу у кількох кварталах від Капітолія

    Будівлю Капітолія у Вашингтоні, де працює Конгрес США, закрили через загрозу безпеці за два дні до інавгурації Джо Байдена

    8 січня частину будівлі Капітолія евакуювали через пожежу в центрі Вашингтона. В цей час там відбувалася репетиція інавгурації обраного президента Джо Байдена.

    Про це повідомляє національна телерадіомовна компанія США (NBC).

    Вранці у понеділок, 18 січня, західну частину комплексу Капітолія США, де проходила репетиція церемонії інавгурації Джо Байдена, закрили, а тих, хто був всередині евакуювали.

    На кадрах, що поширилися в Мережі, можна побачити задимлення поблизу будівлі.

    «Будівлю Капітолія у Вашингтоні, де працює Конгрес США, закрили через загрозу безпеці за два дні до інавгурації Джо Байдена. Репортери на місці події повідомили, що пролунало надзвичайне оголошення, репетицію інавгурації зупинили, а її учасників евакуювали», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що наразі безпеку навкруги будівлі забезпечують тисячі бійців Нацгвардії.

    «Очевидці повідомили про пожежу у кількох кварталах від Капітолія. Пожежна служба Вашингтона заявила, що відреагувала на пожежу, яку вже загасили», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, що у Білому домі розповіли про перші укази Байдена на посаді президента США.

    Теги: США Джозеф Байден інавгурація
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