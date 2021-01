Частину Капітолія евакуювали під час репетиції інавгурації

8 січня частину будівлі Капітолія евакуювали через пожежу в центрі Вашингтона. В цей час там відбувалася репетиція інавгурації обраного президента Джо Байдена.

Про це повідомляє національна телерадіомовна компанія США (NBC).

Вранці у понеділок, 18 січня, західну частину комплексу Капітолія США, де проходила репетиція церемонії інавгурації Джо Байдена, закрили, а тих, хто був всередині евакуювали.

На кадрах, що поширилися в Мережі, можна побачити задимлення поблизу будівлі.

BREAKING: Smoke rising behind Capitol building. Inauguration rehearsal appears to be evacuating. Emergency announcement playing at Capitol grounds. pic.twitter.com/86J9S8CsMY

«Будівлю Капітолія у Вашингтоні, де працює Конгрес США, закрили через загрозу безпеці за два дні до інавгурації Джо Байдена. Репортери на місці події повідомили, що пролунало надзвичайне оголошення, репетицію інавгурації зупинили, а її учасників евакуювали», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі безпеку навкруги будівлі забезпечують тисячі бійців Нацгвардії.

National guard troops now have cots to sleep on, rather than having to rest on the cold, marble floors of the U.S. Capitol. pic.twitter.com/6Uk3R4ygxF