Адвокат Саакашвілі повідомив, якої допомоги від України потребує його клієнт

Україна має на міжнародному рівні наполягати на звільненні Саакашвілі з-під грузинського ув’язнення

Україна на міжнародному рівні має більше говорити про експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі та залучати до справи ООН, наполягаючи на звільненні його з-під грузинського ув’язнення. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів адвокат експрезидента Шалва Хачапурідзе.

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Як зазначив юрист, Україна направила до Саакашвілі представника українського консульства, який присутній на кожному судовому засіданні експрезидента.

«Представник українського консульства присутній на кожному судовому засіданні, збирає інформацію. Мабуть, все переказує своєму уряду. З нами дипломати також зустрічаються, отримують усі необхідну інформацію», – зазначив Шалва Хачапурідзе.

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Нагадаємо, днями у соцмережах з'явилися фото дуже схудлого Михайла Саакашвілі, які багатьох в Україні спровокували жах. За словами адвоката експрезидента Грузії Шалва Хачапурідзе, причина такого стану 47 різних діагнозів, з яких три фактично невиліковні.

Раніше стало відомо, що лікарі з Європи, США і Грузії провели дослідження, проаналізували поставлені діагнози колишньому експрезиденту Грузії Михайлу Саакашвілі. Спеціальна міжнародна медична комісія, скликана омбудсменом, дійшла висновку – Саакашвілі важко хворий, а перебування у в’язниці ускладнює протікання його хвороб.

До слова, Михайло Саакашвілі чи не єдиний ув’язнений у Грузії, кому заборонено спілкуватися телефоном з родичами. Єдина, кого до нього підпускають – це його мати.