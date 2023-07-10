Головна Світ Політика
search button user button menu button

Адвокат Саакашвілі повідомив, якої допомоги від України потребує його клієнт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Адвокат Саакашвілі повідомив, якої допомоги від України потребує його клієнт
За словами Хачапурідзе, Саакашвілі продовжує перебувати у клініці «Вівамед»
фото: mtavari.tv

Україна має на міжнародному рівні наполягати на звільненні Саакашвілі з-під грузинського ув’язнення

Україна на міжнародному рівні має більше говорити про експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі та залучати до справи ООН, наполягаючи на звільненні його з-під грузинського ув’язнення. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів адвокат експрезидента Шалва Хачапурідзе.

Як зазначив юрист, Україна направила до Саакашвілі представника українського консульства, який присутній на кожному судовому засіданні експрезидента.

«Представник українського консульства присутній на кожному судовому засіданні, збирає інформацію. Мабуть, все переказує своєму уряду. З нами дипломати також зустрічаються, отримують усі необхідну інформацію», – зазначив Шалва Хачапурідзе.

Нагадаємо, днями у соцмережах з'явилися фото дуже схудлого Михайла Саакашвілі, які багатьох в Україні спровокували жах. За словами адвоката експрезидента Грузії Шалва Хачапурідзе, причина такого стану 47 різних діагнозів, з яких три фактично невиліковні.

Раніше стало відомо, що лікарі з Європи, США і Грузії провели дослідження, проаналізували поставлені діагнози колишньому експрезиденту Грузії Михайлу Саакашвілі. Спеціальна міжнародна медична комісія, скликана омбудсменом, дійшла висновку – Саакашвілі важко хворий, а перебування у в’язниці ускладнює протікання його хвороб.

До слова, Михайло Саакашвілі чи не єдиний ув’язнений у Грузії, кому заборонено спілкуватися телефоном з родичами. Єдина, кого до нього підпускають – це його мати.

Читайте також: Адвокат Саакашвілі: Лікарі кажуть, що йому залишилося пів року
Теги: ООН Михайло Саакашвілі Грузія адвокат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Про стосунки Саакашвілі з Ясько стало відомо у листопаді 2020-го
Мати Саакашвілі розповіла про свою новонароджену онучку з України
20 червня, 12:04
Михайло Саакашвілі назвав звільнення Гварамії «найщасливішим днем у в’язниці»
Саакашвілі розповів про найщасливіший день у в'язниці
23 червня, 15:37
Росіяни не допустили ООН у райони, постраждалі від підриву Каховської ГЕС
Росіяни не допустили ООН у райони, постраждалі від підриву Каховської ГЕС
19 червня, 06:08
Під вартою Червінський перебуватиме щонайменше до 21 липня
Суд залишив ексрозвідника Червінського під вартою
19 червня, 21:41
Після відмови йти до терцентру осіб, які отримали повістку, наступає адміністративна і кримінальна відповідальність
Адвокат розповів, за яких умов військовозобов’язані повинні особисто прибути до військкоматів
27 червня, 13:34
Військкомати проводять заходи оповіщення та призову громадян
Наказ військкомату з'явитися у 10-денний термін: чи є покарання для порушників
28 червня, 11:09
Делегація України у Гаазі
Брехня росіян і незворушність суддів. Чубаров розповів подробиці суду у Гаазі
29 червня, 10:36
Очільник уряду Грузії Іраклій Гарібашвілі та прем’єр Угорщини Віктор Орбан
Прем'єр Грузії назвав Орбана «справжнім другом»
30 червня, 20:58
Представники юридичної компанії Kh&Partners зустрічаються з експрезидентом один-два рази на тиждень
Адвокат: У Саакашвілі постійна температура тіла 38 градусів
8 липня, 12:18

Політика

Саміт НАТО: союзники готують спільну декларацію із зобов'язаннями перед Україною
Саміт НАТО: союзники готують спільну декларацію із зобов'язаннями перед Україною
США пояснили, що означатиме «ізраїльська модель» гарантій безпеки для України
США пояснили, що означатиме «ізраїльська модель» гарантій безпеки для України
РФ використала максимальний «базовий набір» у війні проти України – Резніков
РФ використала максимальний «базовий набір» у війні проти України – Резніков
Адвокат Саакашвілі повідомив, якої допомоги від України потребує його клієнт
Адвокат Саакашвілі повідомив, якої допомоги від України потребує його клієнт
Китай закликав США вжити «практичних дій» щодо санкцій
Китай закликав США вжити «практичних дій» щодо санкцій
Іран зробив цинічну заяву щодо передачі Україні касетних боєприпасів
Іран зробив цинічну заяву щодо передачі Україні касетних боєприпасів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Адвокат назвав найближчих людей Саакашвілі, які його зараз відвідують
13K
Пожежу на АЗС у Києві ліквідовано, постраждали троє чоловіків
9287
«Не пускайте Україну до НАТО». Як переконують Байдена: ключові аргументи
6390
Питанням тим, хто хоче обміняти частину території та суверенітет на мир
6334
Луценко пояснив, звідки ростуть проблеми генерала Залужного
5435
У батальйоні справний один танк: окупант скаржиться на відсутність техніки (перехоплення)

Новини

Генштаб вказав напрямки, де ЗСУ успішно наступають і закріплюються
Сьогодні, 06:35
Місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 10 липня
Сьогодні, 04:58
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:53
Частину України накриють грози: прогноз погоди на 9 липня
Вчора, 05:45
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
500 днів війни: окупанти ведуть безуспішні атаки на п’ятьох напрямках
8 липня, 06:48

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту