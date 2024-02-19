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Чехія запустить масове тестування українських школярів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Чехія запустить масове тестування українських школярів
Однією з основних освітніх проблем в країнах ЄС є недостатня мовна підготовка дітей-біженців
фото з відкритих джерел

У школах та вищих навчальних закладах Чехії українські діти складають найбільшу групу серед іноземців

У чеських школах навчаються близько 50 тис. українських дітей. Міносвіти країни планує запустити масове тестування іноземних школярів на знання чеської мови. Про це заявив міністр освіти Чехії Мікулаш Бек, повідомляє ukraina.radio.cz.

Міністерство освіти Чехії організувало дводенну міжнародну конференцію про освіту та інтеграцію українських дітей в ЄС. Експерти з кількох європейських країн сказали, що мають подібні проблеми з освітою дітей-біженців. Одна з основних – недостатня мовна підготовка.

«Суцільне тестування є важливою умовою, щоб ми знали, в якій ситуації перебуваємо. Цілком ясно, що досвід із інтеграцією українських дітей вказує, що ми, на відміну від таких країн, як Німеччина чи Австрія, не були готові надавати навчання чеської мови для іноземців у достатньому масштабі», – зазначив Мікулаш Бек.

Тестування може початися приблизно за два місяці. Урядовець не зазначив, як його проводитимуть і чи буде перевірка знань одночасною в усіх школах. За результатами тестування розроблятимуть заходи для ефективнішого навчання дітей-іноземців. У другому семестрі викладання чеської мови як іноземної можуть посилити.

Крім мовної підготовки, також обговорювалася надійність даних та інформаційних систем, які дають можливість відстежувати пересування біженців. Дехто з них повертається на батьківщину, інші переселяються до інших країн.

«Деякі країни вже мають доволі надійні системи, які дають можливість детально відстежувати відвідування шкіл українськими дітьми. У деяких країнах, включно з Чехією, такої дієвої інформаційної системи нема», – сказав чеський міністр.

Зазначимо, у школах та вищих навчальних закладах Чехії українські діти складають найбільшу групу серед іноземців. У цьому році частка українців сягає 28% від загального числа іноземних студентів.

Нагадаємо, українським біженцям, які приїхали до Чехії з початку повномасштабної війни, видали гуманітарну допомогу на суму близько $710 млн.

До слова, більшість українських біженців у Чехії мають роботу та повністю самостійно оплачують свої витрати на проживання. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому компанією PAQ Research, пише 420on.cz. Однак, згідно з ним, біженці часто стикаються з поганими умовами праці та низькими доходами. Посада в Чехії для більшості з них нижча за рівень кваліфікації в Україні. Найбільшою перешкодою для пошуку кращої роботи вони називають незнання чеської мови.

Доходи біженців також трохи покращуються. У серпні 2022 року 80% біженців заробляли не більше 150 крон на годину (близько 240 грн), а в червні 2023 року 67% мали погодинну зарплату до 150 крон. Переважна більшість біженців продовжує займати робочі місця з нижчою кваліфікацією, ніж в Україні. 60% опитаних у Чехії в листопаді минулого року працювали нижче за свою кваліфікацію, як і в серпні 2022 року.

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Теги: мова освіта Чехія школярі біженці

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