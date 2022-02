Через протест далекобійників у столиці Канади оголошено надзвичайний стан

У Оттаві на тлі акції водіїв-далекобійників, які заблокували центр міста на знак протесту проти політики у сфері боротьби з пандемією коронавірусу, було оголошено режим надзвичайного стану. Про це повідомляють міжнародні ЗМІ.

«Оголошення надзвичайного стану відображає серйозну небезпеку і загрозу безпеці жителів, що походить від демонстрацій, що тривають і підкреслює необхідність підтримки з боку інших юрисдикцій і рівнів влади», – цитує заяву мерії Оттави на своєму сайті телеканал CTV news.

За даними телеканалу CBC, у столиці Канади зараз панує хаос: водії близько 500 вантажівок закріпилися у так званій «червоній зоні» у центрі міста. Вони встановлюють там різні конструкції, зокрема польову кухню, і запасаються продовольством і газом. Наразі у зоні акції протесту перебувають кілька сотень людей.

Прем'єр-міністр канадської провінції Онтаріо Даг Форд назвав ситуацію, що склалася, «окупацією». У свою чергу, мер Оттави Джим Вотсон, виступаючи вранці 6 лютого в передачі CFRA Live with Andrew Pinset підтвердив, що влада втратила контроль над центром міста.

Ottawa police have removed all fuel and propane from Freedom Convoy truck parking lot pic.twitter.com/oJDaceHHlo