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    Через протест далекобійників у столиці Канади оголошено надзвичайний стан

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    Прем'єр-міністр канадської провінції Онтаріо Даг Форд назвав ситуацію, що склалася, &laquo;окупацією&raquo; - Через протест далекобійників у столиці Канади оголошено надзвичайний стан
    Прем'єр-міністр канадської провінції Онтаріо Даг Форд назвав ситуацію, що склалася, «окупацією»
    фото: Reuters

    У Канаді другий тиждень триває акція протесту проти обов'язкової вакцинації далекобійників

    У Оттаві на тлі акції водіїв-далекобійників, які заблокували центр міста на знак протесту проти політики у сфері боротьби з пандемією коронавірусу, було оголошено режим надзвичайного стану. Про це повідомляють міжнародні ЗМІ.

    «Оголошення надзвичайного стану відображає серйозну небезпеку і загрозу безпеці жителів, що походить від демонстрацій, що тривають і підкреслює необхідність підтримки з боку інших юрисдикцій і рівнів влади», – цитує заяву мерії Оттави на своєму сайті телеканал CTV news.

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    Через протест далекобійників у столиці Канади оголошено надзвичайний стан
    Через протест далекобійників у столиці Канади оголошено надзвичайний стан
    Через протест далекобійників у столиці Канади оголошено надзвичайний стан
    Через протест далекобійників у столиці Канади оголошено надзвичайний стан
    Через протест далекобійників у столиці Канади оголошено надзвичайний стан
    Через протест далекобійників у столиці Канади оголошено надзвичайний стан
    Через протест далекобійників у столиці Канади оголошено надзвичайний стан
    Через протест далекобійників у столиці Канади оголошено надзвичайний стан
    Через протест далекобійників у столиці Канади оголошено надзвичайний стан

    За даними телеканалу CBC, у столиці Канади зараз панує хаос: водії близько 500 вантажівок закріпилися у так званій «червоній зоні» у центрі міста. Вони встановлюють там різні конструкції, зокрема польову кухню, і запасаються продовольством і газом. Наразі у зоні акції протесту перебувають кілька сотень людей.

    Прем'єр-міністр канадської провінції Онтаріо Даг Форд назвав ситуацію, що склалася, «окупацією». У свою чергу, мер Оттави Джим Вотсон, виступаючи вранці 6 лютого в передачі CFRA Live with Andrew Pinset підтвердив, що влада втратила контроль над центром міста.

    Тим часом поліція Оттави продовжує виписувати штрафи (5 лютого їхня кількість досягла 450) і попереджає, що кожен, хто надасть протестувальникам «матеріальну допомогу», наприклад, пальне, може бути затриманий.

    Учасники демонстрації заявляють, що збираються залишитися в місті, допоки федеральний уряд не скасує всі обмеження, спрямовані на боротьбу з пандемією. Показово, що ця вимога є нездійсненною, оскільки за введення деяких заходів відповідають уряди провінцій.

    Акція далекобійників під назвою «Колона за свободу» розпочалася 23 січня у Ванкувері. На шляху до столиці, розташованої за 4400 км, до колони вантажівок і фур приєднувалися нові учасники. Пізніше акція перетворилася в масштабний протест проти заходів по боротьбі з пандемією, що діють у Канаді.

    У середині січня Канада та США затвердили вимогу обов'язкової вакцинації під час перетину кордону. Сьогодні нещеплені від Covid-19 канадські далекобійники після повернення зі США повинні дотримуватися 14-денного карантину, а їхнім колегам із США за відсутності довідки про вакцинацію взагалі заборонено в'їжджати до Канади.

    За даними CTV news, 6 лютого підтримати страйкуючих у Оттаві водіїв прийшли близько 5000 людей. Тим часом кілька сотень людей влаштували у мерії Оттави контрдемонстрацію, вимагаючи припинити протест.

    Наразі у Канаді від коронавірусу вакциновано близько 90% дорослих жителів.

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    Теги: Канада протест водій надзвичайний стан щеплення вакцинація коронавірус
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    Через протест далекобійників у столиці Канади оголошено надзвичайний стан