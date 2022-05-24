Чи піде YouTube з Росії? Компанія ухвалила рішення

Під час війни інформація все ж грає ключову роль

Генеральна директорка YouTube Сьюзан Войчицькі заявила, що сервіс не буде припиняти роботу в Росії, оскільки хоче, щоб тамтешні громадяни мали доступ до «незалежних новин».

Про це Войчицькі сказала під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі 24 травня.

«У цьому конфлікті (війні Росії проти України — ред.) інформація все ж грає ключову роль. Причина, з якої ми досі лишаємося в Росії — і ми вважаємо, що це важливо, — це те, що ми маємо змогу постачати незалежні новини в Росію», — цитує гендиректорку YouTube видання Fortune.

«Ми вважаємо, що справді важливо мати змогу дати людям знати, що відбувається, і показувати погляди за межами кордонів. Ми також знаємо, що YouTube використовувався для інших гуманітарних цілей: приміром, лікарі робили операції пацієнтам на полі бою, діти вчилися українською мовою тощо», — додала Войчицькі.

Нагадаємо, що YouTube заблокував трансляцію російських «Первый канал», «Россия 24», «Россия 1», TASS, «РИА новости», РБК, «Телеканал звезда» і ще низки каналів на території України.

Також популярний відеохостинг видалив основний і резервний канали відомого російського пропагандиста Володимира Соловйова «Соловьев LIVE».