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    Чи піде YouTube з Росії? Компанія ухвалила рішення

    Компанія хоче&nbsp;постачати незалежні новини в Росію - Чи піде YouTube з Росії? Компанія ухвалила рішення
    Компанія хоче постачати незалежні новини в Росію
    фото з відкритих джерел

    Під час війни інформація все ж грає ключову роль

    Генеральна директорка YouTube Сьюзан Войчицькі заявила, що сервіс не буде припиняти роботу в Росії, оскільки хоче, щоб тамтешні громадяни мали доступ до «незалежних новин».

    Про це Войчицькі сказала під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі 24 травня.

    «У цьому конфлікті (війні Росії проти України — ред.) інформація все ж грає ключову роль. Причина, з якої ми досі лишаємося в Росії — і ми вважаємо, що це важливо, — це те, що ми маємо змогу постачати незалежні новини в Росію», — цитує гендиректорку YouTube видання Fortune.

    «Ми вважаємо, що справді важливо мати змогу дати людям знати, що відбувається, і показувати погляди за межами кордонів. Ми також знаємо, що YouTube використовувався для інших гуманітарних цілей: приміром, лікарі робили операції пацієнтам на полі бою, діти вчилися українською мовою тощо», — додала Войчицькі.

    Нагадаємо, що YouTube заблокував трансляцію російських «Первый канал», «Россия 24», «Россия 1», TASS, «РИА новости», РБК, «Телеканал звезда» і ще низки каналів на території України.

    Також популярний відеохостинг видалив основний і резервний канали відомого російського пропагандиста Володимира Соловйова «Соловьев LIVE».

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    Теги: росія окупанти війна Україна россия YouTube окупація #stoprussia
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    Чи піде YouTube з Росії? Компанія ухвалила рішення