Чоловік за півроку карантину схуд на 34 кілограми і поділився секретом успіху



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36-річний банкір Анкур Рана (Ankur Rana) завжди страждав від надмірної ваги

Завдяки пандемії 36-річний банкір Анкур Рана зрозумів, наскільки важливо бути здоровим

Житель індійського міста Делі схуд на 34 кілограми за шість місяців і поділився секретом успіху.

Про це повідомляє видання Times of India.

36-річний банкір Анкур Рана (Ankur Rana) завжди страждав від надмірної ваги і знав, що йому необхідно позбутися від зайвих кілограмів. Його максимальна вага становила 103 кілограми при зрості 1,7 метра.

Розпочата пандемія коронавірусу остаточно підштовхнула його до того, щоб почати вести здоровий спосіб життя.

«Коли у тебе є зайва вага, жити не так просто. Маючи всі ці зайві кілограми, я весь час відчував себе сонним і роздутим», – сказав Рана.

Він пояснив, що завдяки пандемії зрозумів, наскільки важливо бути здоровим.

«Я зрозумів, що здоров'я – це, дійсно, багатство, і якщо ти здоровий, ти можеш робити майже все в житті», – сказав індієць.

Тепер на сніданок він з'їдає салат з пророщених бобів, шматочка лимона, цибулі, томата й огірка. Він приправляє овочі орегано або соусом на вибір. На обід Рана їсть два коржі з вівса або висівки пшениці з порцією овочів і сиром. Перед тренуванням він з'їдає мигдаль, фундук, інжир, фініки і лляне насіння, а після – випиває чашку зеленого чаю або зелену каву. Індієць розповів, що він – ласун, і іноді дозволяє собі поласувати солодощами. З низькокалорійних продуктів він вважає за краще смузі з манго і вівсяними пластівцями.

Чоловік щодня прокидається о 5:30 ранку і лягає спати о 22:30. Рана катається на велосипеді на відстань 25 кілометрів.

«Поставивши собі за мету скинути вагу і повернутися в форму, я врешті–решт зрозумів, що цитата «Дозволь їжі бути ліками, і дозволь лікам бути їжею» – дуже правильна».

Щоб зберегти мотивацію, Рана щодня зважується і записує отримані дані.

«Коли люди помічають, як ти схуд, це додає сил. Потрібно продовжувати працювати над собою і не відволікатися», – сказав він.

За шість місяців йому вдалося схуднути на 34 кілограми.