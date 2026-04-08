Розвідка оприлюднила перелік іноземного обладнання, яке працює на російську оборонку

Російське оборонне виробництво продовжує функціонувати завдяки доступу до західних технологій через треті країни

Головне управління розвідки опублікувало дані про 66 одиниць іноземного технологічного обладнання, яке використовують підприємства військово-промислового комплексу Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

До списку потрапили токарні, фрезерні та шліфувальні верстати, обробні центри з числовим програмним керуванням, обладнання для виробництва друкованих плат, вібростенди та температурні камери. Зокрема, йдеться про продукцію німецького, японського, тайванського, австрійського, швейцарського та інших виробників, яка фактично забезпечує функціонування російського оборонного виробництва.

До розділу «Інструменти війни» також додано обладнання ще 15 підприємств російського ВПК, серед яких – виробники комплектуючих для крилатих ракет 9М727 оперативно-тактичного комплексу «Іскандер»: тамбовський завод «Електронприбор» волзький електромеханічний завод та АТ «Орбіта», які досі не підпадають під санкції жодної з країн санкційної коаліції.

Як зазначається, російський ВПК продовжує працювати завдяки доступу до іноземних технологій, зокрема – завдяки постачанню через треті країни та недостатній контроль за кінцевим споживачем. Брак належного контролю за кінцевим споживачем дозволяє агресору отримувати нове обладнання та підтримувати роботу вже встановлених ліній виробництва смертоносної зброї.

ГУР наголошує на необхідності впровадження радикальних заходів експортного контролю. Розвідники пропонують запровадити обов’язкове використання GPS-трекерів, без яких обладнання не зможе запуститися, а також проводити регулярні виїзні перевірки представників виробника на місцях встановлення техніки. Важливим кроком також має стати жорстке регулювання ринку вживаного промислового устаткування.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав укази, що вводять у дію рішення РНБО про масштабне розширення санкційних списків. Під удар потрапили суб'єкти, які забезпечують російську армію високотехнологічним озброєнням, допомагають Кремлю обходити міжнародні обмеження та причетні до незаконного будівництва у Криму.