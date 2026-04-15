Командувач Сил безпілотних систем підтвердив удар по нафтохімзаводу у Башкортостані (відео)
Сили безпілотних систем Збройних Сил України завдали успішного удару по стратегічному об'єкту ворога – нафтохімічному заводу в місті Стерлітамак Росії. Це підприємство є критично важливим для російської військової авіації. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сил Безпілотних систем Роберт Бровді, інформує «Главком».
За словами командувача Сил Безпілотних систем Роберта Бровді, дрони подолали відстань у 1500 км углиб території РФ.
«1500 км вглиб боліт – це не про захист. Про годину польоту волелюбного українського Птаха», – написав Роберт Бровді.
Військовий додав, що нафтохімзавод у Стерлітамаку відіграє ключову роль у забезпеченні військово-повітряних сил країни-агресора. Підприємство спеціалізується на виробництві:
- авіаційного палива та унікальних присадок для авіаційного керосину;
- неодимових синтетичних каучуків (це єдиний виробник такої продукції в усій РФ).
«Главком» писав, що у російській Казані стався вибух на території державного порохового заводу. Внаслідок інциденту постраждали люди. Першочергово джерела повідомили про трьох постраждалих працівників підприємства. Вибух мав техногенний характер і спричинив паніку серед персоналу.
Нагадаємо, у російському Череповці (Вологодська область) сталася масштабна пожежа на території промислового гіганта «ФосАгро». Повідомляється, що палає підприємство, яке виготовляють компоненти, необхідні для виробництва вибухових речовин.
Повідомляється, що завод «ФосАгро» – один із найбільших у світі виробників фосфорвмісних добрив, але водночас він є критично важливою ланкою у ланцюжку виробництва аміаку та азотної кислоти. Ці речовини є основною сировиною для виготовлення порохів та вибухівки, які Росія використовує у війні проти України.
