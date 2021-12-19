Таліби заявляють, що Афганістан стане регіональним економічним центром

Глава МЗС талібів вважає, що в Афганістані вдалося перемогти корупцію завдяки уряду, який контролює всю територію країни

Афганістан володіє великими можливостями для залучення іноземних інвестицій і найближчим часом може стати регіональним економічним центром. Про це заявив у неділю призначений радикальним рухом «Талібан», який захопив владу в країні, на посаду міністра закордонних справ у тимчасовому афганському кабміні Амір Хан Моттакі, виступаючи в Ісламабаді на надзвичайній сесії глав МЗС держав-членів Організації ісламського співробітництва (ОІВ).

«У даний час в Афганістані є прекрасні можливості для іноземних інвестицій. Ми закликаємо міжнародних інвесторів, особливо з ісламських країн, почати інвестувати в нашу країну. В результаті поліпшення ситуації в області безпеки для інвесторів створені всі можливості, а Афганістан здатний незабаром перетворитися у центр регіональних економічних зв'язків», – вказав представник радикалів, виступ якого транслював афганський телеканал TOLO News.

Зокрема, Моттакі зазначив, що зараз «в афганських в'язницях вперше не утримуються політичні в'язні, всі державні відомства відновили роботу в дуже короткі терміни і надають необхідні послуги, а близько 500 тис. державних службовців із колишнього керівництва продовжують працювати».

Більше того, за його твердженням, в Афганістані вдалося перемогти корупцію і створити єдиний уряд, який контролює всю територію країни.

«Люди всіх національностей, всіх регіонів і всіх конфесій отримали своє відображення в нинішньому уряді», – заявив представник талібів.

У той же час Моттакі визнав, що територія Афганістану «сильно постраждала через війни, посухи, пандемію Covid-19 і бідность». У результаті, за його словами,»охорона здоров'я, освіта та соціальні служби в країні зараз знаходяться на межі».

Крім цього, як підкреслив представник радикалів, сформований «Талібаном» тимчасовий Кабінет міністрів «став об'єктом партизанської пропаганди з боку ряду ЗМІ, за допомогою яких нинішній стан справ в Афганістані підноситься світу в спотвореному вигляді».

Разом з тим глава афганського МЗС закликав країни-члени ОІВ відновити роботу своїх дипломатичних місій в Кабулі і дав зрозуміти, що керівництво талібів, «будучи частиною однієї сім'ї, готове вислухати і прийняти всі прохання, побажання і поради ісламських країн щодо Афганістану, які можуть привести до вироблення належної і справедливої дорожньої карти і вивести країну з поточної кризи».

Економічна ситуація в Афганістані

Незважаючи на вжиті зараз талібами заходи, економічна ситуація в Афганістані залишається вкрай складною. За даними ООН, у даний час 22,8 млн афганців (все населення країни – близько 39 млн осіб) постійно недоїдають, а 8,7 млн жителів голодують.

Раніше Світовий банк заявив, що країни-донори схвалили передачу $280 млн із замороженого цільового фонду двом гуманітарним агенціям, щоб допомогти Афганістану подолати гуманітарну кризу.

Нагадаємо, раніше спецпредставник США з Афганістану Томас Уест назвав умову для визнання легітимності влади Талібану в Афганістані. Серед них він відзначив боротьбу з тероризмом, створення інклюзивного уряду та дотримання прав жінок.

Як відомо, Німеччина повертає посла в Афганістан: хоче налагодити контакт із «Талібаном».

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