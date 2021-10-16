В Україні на автошляхах будуть використовувати систему розпізнавання обличчя

Схоже, в Україні буде працювати система, яка зможе розпізнавати обличчя водіїв та пішоходів

Для МВС купили устаткування, яке допоможе безпеці на дорогах

Державне агентство інфраструктурних проєктів України замовило ТОВ «Айті-Солюшнс» обладнання і софт для платформи «Безпечна країна» за 196,6 млн грн. Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані в системі «Прозорро».

Згідно з умовами договору, в цьому році для МВС повинні поставити устаткування і софт для створення центральної ланки цифрової платформи «Безпечна країна», зокрема засоби захисту інформації. Обладнання коштує 117,6 млн грн, а софт – 79 млн грн.

Софт зокрема, включає системи розпізнавання осіб, поведінкової аналітики, аналітики розслідувань, управління інформацією та безпекою. Гарантійний термін складає три роки.

Планується, що вона забезпечить взаємодію всіх органів влади. Систему закупили згідно з Державною програмою підвищення безпеки дорожнього руху до 2023 року.

Нагадаємо, Портленд став першим містом в США, в якому заборонили використання систем розпізнавання обличчя, оскільки вона може порушувати конституційні права громадян.