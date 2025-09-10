Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білорусь заявила, що допомогла Польщі збивати російські дрони

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Білорусь заявила, що допомогла Польщі збивати російські дрони
Заступник очільника Міноборони Білорусі каже, що нібито саме завдяки Білорусі Польща збила російські дрони
фото: mil.by/Міноборони Білорусі

Міноборони Білорусі стверджує, що ППО збила декілька російських БпЛА на своїй території

Білорусь стверджує, що передала польській стороні інформацію про підліт російських дронів до її повітряного простору. Нібито саме це дозволило Польщі оперативно відреагувати на загрозу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони Білорусі.

За словами першого заступника Міністра оборони Білорусі Павла Муравейка, частину безпілотників, що «заблукали», було знищено силами ППО над територією республіки.

«За наявними каналами взаємодії в період з 23:00 години 9 вересня до 4:00 години 10 вересня наші чергові сили і засоби обмінювалися інформацією про повітряну і радіолокаційну обстановку з черговими силами і засобами Польщі та Литовської Республіки. Тим самим сповістивши їх про наближення невідомих літальних апаратів до території їхніх країн. Це дозволило польській стороні оперативно відреагувати на дії безпілотників, піднявши в повітря свої чергові сили», – заявив він.

Нагадаємо, російські загарбники вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати.

Близько першої години ночі «шахеди» залишили повітряний простір України і попрямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол.

Оперативне командування збройних сил Польщі згодом повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності.

Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів.

Читайте також:

Теги: Польща Білорусь безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польща отримає фінанси на оборону
Рекордне фінансування: ЄС надасть Польщі €43,7 млрд для посилення оборони
Сьогодні, 08:20
Вагітна жінка, яка постраждала від обстрілу столиці, перенесла екстрені пологи
Вагітна жінка, яка постраждала від обстрілу столиці, перенесла екстрені пологи
7 вересня, 13:28
Павел Залєвський наголосив, що Варшава не відправлятиме своїх військових в Україну
Міністр оборони Польщі назвав умови допомоги Україні
30 серпня, 09:58
РФ атакувала Запоріжжя безпілотниками
Росія атакувала Запоріжжя: на одному із підприємств виникла пожежа
30 серпня, 00:12
Президент Навроцький рубає гілку, на якій сидить. Що чекає на українців у Польщі
Президент Навроцький рубає гілку, на якій сидить. Що чекає на українців у Польщі Наші закордоном
29 серпня, 09:35
Представництво НАТО в Україні висловило щирі співчуття жертвам та їхнім родинам
Рютте про обстріли в Україні: Ми не можемо бути наївними щодо Путіна
28 серпня, 19:47
Сікорський звернувся до командувача Сил безпілотних систем
Сікорський запросив Бровді до Польщі, якщо Угорщина не впустить
28 серпня, 18:41
Суми атаковано безпілотниками
Росія масовано атакувала Суми безпілотниками
27 серпня, 03:24
США не залишать Польщу
Чи залишаться військові США у Польщі: посольство дало відповідь
15 серпня, 14:14

Політика

Польща викликала «на килим» російського дипломата через масовану атаку дронів
Польща викликала «на килим» російського дипломата через масовану атаку дронів
Скільки російських БпЛА залетіло на територію Польщі? Подробиці від Rzeczpospolita 
Скільки російських БпЛА залетіло на територію Польщі? Подробиці від Rzeczpospolita 
Макрон вийшов з заявою після атаки російських дронів на Польщу
Макрон вийшов з заявою після атаки російських дронів на Польщу
Кремль почав готуватись до атаки на Польщу ще влітку – Defense Express
Кремль почав готуватись до атаки на Польщу ще влітку – Defense Express
Білорусь заявила, що допомогла Польщі збивати російські дрони
Білорусь заявила, що допомогла Польщі збивати російські дрони
Японія закриває в Росії всі свої центри економічного співробітництва
Японія закриває в Росії всі свої центри економічного співробітництва

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Вчора, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua