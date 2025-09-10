Білорусь заявила, що допомогла Польщі збивати російські дрони

Заступник очільника Міноборони Білорусі каже, що нібито саме завдяки Білорусі Польща збила російські дрони

Міноборони Білорусі стверджує, що ППО збила декілька російських БпЛА на своїй території

Білорусь стверджує, що передала польській стороні інформацію про підліт російських дронів до її повітряного простору. Нібито саме це дозволило Польщі оперативно відреагувати на загрозу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони Білорусі.

За словами першого заступника Міністра оборони Білорусі Павла Муравейка, частину безпілотників, що «заблукали», було знищено силами ППО над територією республіки.

«За наявними каналами взаємодії в період з 23:00 години 9 вересня до 4:00 години 10 вересня наші чергові сили і засоби обмінювалися інформацією про повітряну і радіолокаційну обстановку з черговими силами і засобами Польщі та Литовської Республіки. Тим самим сповістивши їх про наближення невідомих літальних апаратів до території їхніх країн. Це дозволило польській стороні оперативно відреагувати на дії безпілотників, піднявши в повітря свої чергові сили», – заявив він.

Нагадаємо, російські загарбники вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати.

Близько першої години ночі «шахеди» залишили повітряний простір України і попрямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол.

Оперативне командування збройних сил Польщі згодом повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності.

Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів.