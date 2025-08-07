Пляжі по всьому світу під загрозою зникнення – Financial Times

Головна Світ Соціум
Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Незабаром Барселона ризикує втратити свої відомі пляжі
Берегова лінія Барселони на рік втрачає 30 тис. куб.м піску 

Пляжі у різних регіонах світу стикаються із загрозою існуванню через ерозію берегової лінії, яку складно зупинити у зв'язку з вимиванням піску. Як повідомляє «Главком», про це пише газета Financial Times.

«Від Майамі до Барселони та Золотого Узбережжя Австралії влада намагається зрозуміти, як врятувати берегові лінії від розмивання в наступні роки. Частина ерозії відбувається з природних причин. Ситуацію посилюють шторми, сильні припливи і зростання рівня моря через антропогенне глобальне потепління, яке призводить до танення льоду», – йдеться у статті.

Для відновлення берегової лінії штучно завозиться пісок. Він є природним захистом від затоплень. Однак ціна піску зростає, а пропозиція скорочується через високий попит у сфері будівництва та інших галузей. В американському Роданті 11 будинків звалилися в океан через ерозію берега з 2020 року. Місцева влада вважає, що на відновлення пляжів потрібно понад $40 млн – таких коштів у міста немає.

Берегова лінія Барселони на рік втрачає 30 тис. куб.м піску, що дорівнює обсягу 12 олімпійських басейнів, зазначає газета. Попри заходи щодо захисту від ерозії, деякі пляжі можуть «остаточно зникнути», – пише видання.

Нагадаємо, нещодавно екологічна катастрофа сталась в Іспанії. Пляжі іспанського Кадіса в автономному окрузі Андалусія заполонили водорості, що традиційно раніше були лише в Азії.

Раніше група Ecologistas en Accion виставила «чорні прапори» 48 пляжам в Іспанії, які мають екологічні проблеми, а тому краще утриматися від купання на них.

