Депутат Держдуми назвав два варіанти майбутнього «вагнерівців»
Учасників «путчу Пригожина» найімовірніше відправлять по домівках
Член комітету з оборони Держдуми РФ Віктор Соболєв заявив, що ті найманці ПВК «Вагнер», які укладуть контракти з Міноборони, зможуть повернутися на війну в Україну, інші ж поїдуть додому, оскільки їхні підрозділи саморозпустяться. Він сумнівається, що «вагнерівцям» дозволять приєднатися до Пригожина в Білорусі. Про це російський політик повідомив виданню «Подъем».
«Ті, хто не брав безпосередньої участі в заколоті, якщо захочуть, укладуть контракт із Міноборони та повернуться до зони «СВО». Ті, які брали участь, поки що незрозуміло, що з ними буде, але переслідуватись вони не будуть», – заявив Соболєв.
За його словами, учасників «путчу Пригожина» найімовірніше відправлять по домівках.
«Я не думаю, що Лукашенко дозволить на території Білорусі організувати приватну військову кампанію, виходячи з тих уроків, які приватна військова кампанія зробила в Росії», – зауважив російський політик.
Раніше повідомлялося, що ватажка ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина після того, як він влаштував бунт проти кремлівського режиму, можуть вбити у Білорусі.
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