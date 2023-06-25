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Повітряні сили повідомили, скільки російської авіації було знищено під час заколоту Пригожина

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили, скільки російської авіації було знищено під час заколоту Пригожина
Під Воронежем збили вертоліт КА-52 – екіпаж загинув
фото з відкритих джерел

«Вагнерівці» розуміли, що російська авіація може становити серйозну загрозу

Під час спроби заколоту бойовики приватної військової компанії «Вагнер» знищили сім одиниць російської авіації на території РФ. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в етері телемаратону «Єдині новини».

За його словами, є інформація, що знищено один літак, два бойових вертольоти. А ще – чотири транспортні вертольоти Мі-8 – це, каже Ігнат, «потужна техніка, яка допомагає російській армії у війні проти України».

Речник Повітряних сил ЗСУ додав, що «вагнерівці» розуміли, що російська авіація може становити серйозну загрозу.

«Цього, напевно, і боялися бійці ПВК, а тому превентивно знищили те, що було в небі... Авіація сьогодні, тим паче така, як є у Росії, може колону на марші рознести дуже швидко», – сказав Ігнат.

Як пише «Настоящее Время» (проєкт Радіо «Свобода») з посиланням на російських пропагандистів, під час спроби заколоту нібито загинули від 13 до 20 російських льотчиків. 

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Після цього Пригожин зробив аудіозвернення, в якому заявив, що не збирається здаватися, оскільки не хоче, щоб «країна жила далі в корупції, бюрократії та обмані».

Також зранку 24 червня стало відомо, що бойовики ПВК «Вагнер» узяли під свій контроль військові об’єкти в місті Воронеж.

Крім того, влада Росії стягнула до Москви всю військову техніку, яка раніше залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Столиця країни-агресорки готується протистояти Пригожину та приватній військовій компанії «Вагнер». 

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії. Тож Пригожин заявив, що відступає (відео). Терорист сказав, що його бойовикам залишалося 200 км, щоб дістатися до Москви.

До слова, Пєсков розповів, як Лукашенко вмовив Пригожина здатися.

Уночі «вагнерівці» покинули військовий штаб у Ростові (відео).

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Теги: авіація літак Євген Пригожин ПВК «Вагнер» вертоліт держпереворот Юрій Ігнат переворот

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