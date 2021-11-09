Депутати чилійського парламенту оголосили президенту імпічмент через Pandora Papers

Процес імпічменту був ініційований опозицією після звинувачень через підозри в корупції на підставі документів з Pandora Papers

Нижня палата чилійського парламенту оголосила президенту Себастьяну Піньєрі імпічмент через розслідування Pandora Papers. Щоб глава держави втратив свій пост, відставку ще має підтримати верхня палата парламенту – Сенат. Про це пише The Associated Press.

Так, імпічмент президенту підтримали 78 зі 155 членів Палати депутатів. Водночас 67 парламентарів виступили проти такого рішення. У Сенаті імпічмент Піньєрі навряд підтримають, оскільки там опозиція має лише 24 голосів з 29 необхідних для ухвалення рішення.

У 2010 році родина Піньєри продала свою частку у проєкті копальні Домінґа його близькому другу і партнеру Карлосу Альберто Делано. Теперішній президент тоді перебував на посаді прем'єр-міністра. Ця угода стала можливою завдяки тому, що уряд відмовився визнати територію довкола копальні заповідником.

А дані Pandora Papers містять докази того, що в угоді якраз був пункт, який вимагав від чилійської влади не посилювати охорону довкілля довкола копальні. Натомість сам Піньєра усі звинувачення відкидає.

71-річний правоцентристський політик Піньєра є главою держави з 2018 року. Також він обіймав цей пост у 2010-2014 роках.

Незабаром у країні відбудуться нові вибори президента та парламенту, тому розслідування Pandora Papers може стати ударом для правоцентристів у країні. Соцопитування свідчать, що ліві сили в Чилі мають усі шанси покращити свої позиції після виборів.

Сотні журналістів-розслідувачів з усього світу протягом року досліджували 11,9 мільйона файлів – найбільший за всю історію витік конфіденційних документів.

За словами розслідувачів, він розкриває таємниці 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, більш як 330 чиновників у 90 країнах світу, митців та вбивць. До роботи над цими файлами долучилися й українські журналісти з агенції «Слідство.Інфо».

Документи Pandora Papers свідчать про діяльність чотирнадцяти світових провайдерів – юридичних компаній, що створювали, управляли та тримали в тіні фінансову активність офшорних компаній у таких юрисдикціях, як Британські Віргінські острови, Беліз, Кіпр та Самоа.

У документах знайшли відомості про українських олігархів, колишніх та чинних посадовців – загалом у Pandora Papers більш як 1,5 тисячі українців.

Також нагадаємо, що у жлвтні опозиція Чилі почала процедуру імпічменту президента.

8 жовтня чилійська прокуратура розпочала розслідування щодо президента країни Себастьяна Піньєри щодо продажу гірничодобувної компанії через фірму, яка належить його дітям, після оприлюднення даних Pandora Papers.

До слова, у розслідуванні Pandora Papers також йдеться про те, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Крім того, із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.

Також, як ідеться у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова також прокоментувала фільм-розслідування «Офшор 95». Її обурило, як журналісти розповіли про те, що низка офшорних володінь мають безпосередній стосунок до топменеджменту країни.

Також радник Єрмака не бачить компромату на Зеленського у скандальному розслідуванні.

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