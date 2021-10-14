Pandora Papers: опозиція Чилі почала процедуру імпічменту президента

Один з ініціаторів процедури імпічменту сказав, що президент «серйозно підірвав честь нації»

Опозиція в Чилі почала процедуру імпічменту президента Себастьяну Піньєрі в зв'язку з можливими порушеннями під час продажу гірничодобувної компанії – після того, як нові подробиці угоди були розкриті в Pandora Papers. Про це пише The Guardian

Зазначається, що сім'я Піньери продала свою частку в проєкті рудника «Домінга» в 2010 році його близькому другу і діловому партнеру Карлосу Альберто Делано. Розслідування документів Pandora виявило докази, що дозволяють припустити, що частина платежу містила пункт, який вимагає від уряду не посилювати заходи з охорони довкілля в районі, пропонованому для шахти на півночі Чилі.

Державна прокуратура Чилі заявила, що почне розслідування можливих звинувачень в корупції і податкових порушеннях, пов'язаних з продажем. Піньєра відкинув звинувачення і заявив, що порушень не було.

Хайме Наранхо, лівий депутат нижньої палати і один з ініціаторів процедури імпічменту, сказав, що Піньєра «відкрито порушив конституцію ... серйозно підірвав честь нації».

Остання пропозиція про імпічмент президента може бути винесена на голосування Конгресу перед першим туром загальних виборів в Чилі 21 листопада. Якщо він схвалений нижньою палатою, він переміщається в сенат, де він повинен бути схвалений більшістю в дві третини голосів.

Нагадаємо, 8 жовтня чилійська прокуратура розпочала розслідування щодо президента країни Себастьяна Піньєри щодо продажу гірничодобувної компанії через фірму, яка належить його дітям, після оприлюднення даних Pandora Papers.

До слова, у розслідуванні Pandora Papers також йдеться про те, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Крім того, із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.

Також, як ідеться у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова також прокоментувала фільм-розслідування «Офшор 95». Її обурило, як журналісти розповіли про те, що низка офшорних володінь мають безпосередній стосунок до топменеджменту країни.

Також радник Єрмака не бачить компромату на Зеленського у скандальному розслідуванні.