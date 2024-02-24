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Розвідка повідомила, скільки артснарядів Росія отримала від КНДР

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Розвідка повідомила, скільки артснарядів Росія отримала від КНДР
Із Північної Кореї до РФ уже завезли півтора мільйона боєприпасів
фото з відкритих джерел

Росія не має достатніх виробничих потужностей для швидкого нарощування виробництва ракетної зброї

Північна Корея відправила в Росію вже півтора мільйона артилерійських боєприпасів. Водночас, передані снаряди вироблялись у 70-80-х років минулого століття. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтервʼю «Інтерфакс-Україна». 

«На сьогодні, якщо взяти наявні статистичні дані, росіяни з КНДР уже завезли півтора мільйона боєприпасів. Але ці боєприпаси з 70-х, 80-х років. Там половина не спрацьовує, а решта потребують перед тим, як його застосовувати, або відновлення, або перевірки», – наголосив Скібіцький.

За його словами, Росія не має достатніх виробничих потужностей для швидкого нарощування виробництва ракетної зброї, тому Кремль звернувся за допомогою до Північної Кореї.

Представник ГУР зазначив, що вигода для Північної Кореї полягає у тому, що країна віддає старе озброєння, а на заміну просить наростити виробництво у себе, а також певні технології, аби розвивати оборонно-промисловий комплекс. Зокрема йдеться про ракетні технології та технології для виготовлення підводних човнів.

Водночас сама Росія спромоглася виготовити два мільйони боєприпасів. А вже на 2024 рік, припускається, що країна хоче вийти на показники у 2,7 млн боєприпасів. 

«Але це плани. Побачимо, чи будуть вони здійснені. Це потребує, по-перше, модернізації виробництва, розконсервація або створення нових ліній», – наголосив Скібіцький.

Нагадаємо, Росія атакує цивільну інфраструктуру України із застосуванням далекобійного озброєння Північної Кореї. Йдеться про балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24), які виробляються на території КНДР.

До слова, щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва (імовірно, Kn-23/24) були використані Росією під час ракетних обстрілів території України.

Читайте також: Мільйон артснарядів та балістичні ракети: Путін випрошує у Кім Чен Ина більше зброї
Теги: росія технології Північна Корея боєприпаси озброєння росіяни

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