Розвідка повідомила, скільки артснарядів Росія отримала від КНДР

Росія не має достатніх виробничих потужностей для швидкого нарощування виробництва ракетної зброї

Північна Корея відправила в Росію вже півтора мільйона артилерійських боєприпасів. Водночас, передані снаряди вироблялись у 70-80-х років минулого століття. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтервʼю «Інтерфакс-Україна».

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«На сьогодні, якщо взяти наявні статистичні дані, росіяни з КНДР уже завезли півтора мільйона боєприпасів. Але ці боєприпаси з 70-х, 80-х років. Там половина не спрацьовує, а решта потребують перед тим, як його застосовувати, або відновлення, або перевірки», – наголосив Скібіцький.

За його словами, Росія не має достатніх виробничих потужностей для швидкого нарощування виробництва ракетної зброї, тому Кремль звернувся за допомогою до Північної Кореї.

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Представник ГУР зазначив, що вигода для Північної Кореї полягає у тому, що країна віддає старе озброєння, а на заміну просить наростити виробництво у себе, а також певні технології, аби розвивати оборонно-промисловий комплекс. Зокрема йдеться про ракетні технології та технології для виготовлення підводних човнів.

Водночас сама Росія спромоглася виготовити два мільйони боєприпасів. А вже на 2024 рік, припускається, що країна хоче вийти на показники у 2,7 млн боєприпасів.

«Але це плани. Побачимо, чи будуть вони здійснені. Це потребує, по-перше, модернізації виробництва, розконсервація або створення нових ліній», – наголосив Скібіцький.

Нагадаємо, Росія атакує цивільну інфраструктуру України із застосуванням далекобійного озброєння Північної Кореї. Йдеться про балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24), які виробляються на території КНДР.

До слова, щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва (імовірно, Kn-23/24) були використані Росією під час ракетних обстрілів території України.