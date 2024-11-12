Олівер Стоун (зліва) та Люк Бессон (справа) візьмуть участь у форумі у Москві

Сербський кінорежисер Емір Кустуріца стане почесним головою форуму у Москві

Кінорежисери американець Олівер Стоун та француз Люк Бессон візьмуть участь у першому форумі «Культура. Медіа. Цифра», який відбудеться у Москві. Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС.

Олівер Стоун та Люк Бессон візьмуть участь у форумі онлайн. Водночас сербський кінорежисер Емір Кустуріца стане почесним головою форуму та особисто прибуде до Москви.

Форум відбудеться 13 та 14 листопада. Видання пише, що у ньому візьмуть участь експерти з Росії, Бразилії, Китаю, Об'єднаних Арабських Еміратів, Мексики, Сербії та інших країн.

Раніше, Олівер Стоун заявляв, що вважає президента Росії «великим лідером для своєї країни», додавши «народ його любить». Про це повідомляло The Guardian.

Водночас Люк Бессон також заявляв, що Росія його надихає.