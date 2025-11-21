Головна Техно Девайси
Lenovo та Xiaomi підвищують ціни на гаджети: озвучено причину

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Lenovo та Xiaomi підвищують ціни на гаджети через дефіцит та подорожчання чіпів пам'яті

Два найбільші китайські виробники електроніки, Lenovo та Xiaomi, готуються підвищити ціни на свої смартфони, планшети та ноутбуки. Це вимушене рішення є прямим наслідком глобального дефіциту та значного подорожчання чіпів пам'яті, спричиненого стрімким зростанням попиту на технології штучного інтелекту (ШІ). Про це повідомляє японське видання Nikkei, пише «Главком».

Генеральний директор Lenovo Ян Юаньцин підтвердив, що компанія стикається з природними наслідками зростаючого попиту. «Оскільки поширення ШІ прискорюється, дефіцит поставок і високі ціни на комплектуючі стають природними наслідками попиту, що росте», – заявив Юаньцин.

При цьому глава Lenovo висловив упевненість, що завдяки довгостроковим контрактам, укладеним із постачальниками, його компанія зможе уникнути серйозних проблем із постачанням, але ціни все одно зростуть. 

Топ-менеджери Xiaomi також підтвердили інвесторам, що зростання цін на чіпи пам'яті матиме «суттєвий вплив на маржу» їхніх мобільних пристроїв та ноутбуків.

Для компенсації зростаючих витрат компанія планує двосторонню стратегію. Частково перекласти зростання вартості комплектуючих на кінцевих споживачів.  Розробити та просувати більш дорогі та преміальні моделі смартфонів, які мають вищу норму прибутку. Таким чином, споживачі можуть очікувати на зростання цін на гаджети обох китайських гігантів уже найближчим часом.

До слова, у вуличних пограбуваннях у районах Лондона спостерігається незвичайна тенденція: злодії цілеспрямовано шукають пристрої Apple, а вкрадені Android-смартфони часто повертають власникам.

