У Білорусь прибула шоста колона «вагнерівців»: скільки налічується бойовиків у країні
На території Білорусі знаходиться щонайменше 2000 «вагнерівців»
До Білорусі прибула вже шоста колона ПВК «Вагнер», яка налічує 100-120 одиниць техніки. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».
За даними Гаюн, шоста колона є поки що останньою, що прибула на територію РБ і налічує близько 100-120 машин. В ній рухаються пікапи та «Урали» з тентами, їх супроводжує ДАЇ. Станом на 00:00 колона проїхала Осиповичі.
«Загалом на території Білорусі знаходиться щонайменше 2000 «вагнерівців», - повідомили в Гаюн.
Також зазначається, що на момент прибуття колони в Білорусі знаходився літак засновника «Вагнера» Євгена Пригожина, але на момент публікації він вже покинув країну.
Нагадаємо, після прибуття представників ПВК «Вагнер» у Білорусь, міністерство оборони держави заявило, що його сили «обміняються досвідом».
Також державна прикордонна служба України підтверджує появу в Білорусі окремих груп ПВК «Вагнер». Наразі прикордонники фіксують рухи російських найманців.
Раніше повідомлялося, що поява найманців ПВК «Вагнер» у Білорусі принципово не вплине на безпекову ситуацію в регіоні, оскільки вони прибули без зброї.
Зазначимо, що Білорусь збудувала табір для «вагнерівців».
Як відомо, Росія вивела практично всіх своїх військових із Білорусі, де вони проходили тренування й підготовку.
До слова, у Росії остаточно ліквідували неофіційне збройне формування ПВК «Вагнера».
Коментарі — 0