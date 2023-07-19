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У Білорусь прибула шоста колона «вагнерівців»: скільки налічується бойовиків у країні

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Білорусь прибула шоста колона «вагнерівців»: скільки налічується бойовиків у країні
Шоста колона є поки що останньою, що прибула на територію Білорусі
фото з відкритих джерел

На території Білорусі знаходиться щонайменше 2000 «вагнерівців»

До Білорусі прибула вже шоста колона ПВК «Вагнер», яка налічує 100-120 одиниць техніки. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

За даними Гаюн, шоста колона є поки що останньою, що прибула на територію РБ і налічує близько 100-120 машин. В ній рухаються пікапи та «Урали» з тентами, їх супроводжує ДАЇ. Станом на 00:00 колона проїхала Осиповичі.

«Загалом на території Білорусі знаходиться щонайменше 2000 «вагнерівців», - повідомили в Гаюн.

Також зазначається, що на момент прибуття колони в Білорусі знаходився літак засновника «Вагнера» Євгена Пригожина, але на момент публікації він вже покинув країну.

У Білорусь прибула шоста колона «вагнерівців»: скільки налічується бойовиків у країні фото 1

Нагадаємо, після прибуття представників ПВК «Вагнер» у Білорусь, міністерство оборони держави заявило, що його сили «обміняються досвідом».

Також державна прикордонна служба України підтверджує появу в Білорусі окремих груп ПВК «Вагнер». Наразі прикордонники фіксують рухи російських найманців.

Раніше повідомлялося, що поява найманців ПВК «Вагнер» у Білорусі принципово не вплине на безпекову ситуацію в регіоні, оскільки вони прибули без зброї. 

Зазначимо, що Білорусь збудувала табір для «вагнерівців».

Як відомо, Росія вивела практично всіх своїх військових із Білорусі, де вони проходили тренування й підготовку.

До слова, у Росії остаточно ліквідували неофіційне збройне формування ПВК «Вагнера»

Теги: Білорусь літак табір ПВК Вагнера

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