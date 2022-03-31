До Білорусі прибули найманці із Близького Сходу

Росія перекидає до Білорусі «Іскандери» та комплекси для їх прикриття

Росія продовжує перекидання ракетних підрозділів до республіки Білорусь з метою збільшення інтенсивності обстрілів балістичними ракетами населених пунктів та об’єктів інфраструктури на території України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 31 березня.

Так, в районі Гомеля виявлено прибуття трьох ракетних комплексів «Іскандер» та двох комплексів ППО С-300 для їх прикриття.

Крім того, на Сіверському напрямку фіксується перекидання до білоруського міста Гомель найманців із країн Близького Сходу. За отриманою інформацією, 29 березня перекинуто 200 найманців до військового аеродрому Гомель.

Раніше вже повідомлялося, що у Гомельській області Білорусі фіксується переміщення пускових установок оперативно-тактичної ракетної зброї «Іскандер-М» у напрямку державного кордону з Україною.

Також відомо, що в четвер уночі майже 700 одиниць російської техніки відійшли в бік білоруського кордону.

Нагадаємо, що окупанти вирішили покинути Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич. Вони двома колонами вирушили в бік українського кордону з республікою Білорусь.