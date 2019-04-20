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    У світі

    До польського порту увійшли кораблі НАТО

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    До польського порту увійшли кораблі НАТО

    Кораблі НАТО увійшли до порту з робочим візитом і покинуть його 23 квітня

    До польського порту Гдиня увійшли шість кораблів Першої постійної групи військово-морських сил НАТО. Про це повідомляє телеканал TVN24.

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    Як зазначається, в порт прибули американський есмінець Gravely, польський фрегат Генерал Казимир Пулавский, іспанський фрегат Almirante Juan De Borbon, британський фрегат Westminster і танкер ВМС Німеччини Rhon.

    Крім того, наголошується, що кораблі увійшли в порт з робочим візитом і покинуть його 23 квітня. В цей час на борт деяких з них зможуть піднятися відвідувачі.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перебування кораблів ВМС НАТО в Одесі демонструє реальну допомогу НАТО Україні у забезпеченні безпеки судноплавства в Чорноморсько-Азовському регіоні.

    Фрегати Королівських ВМС Канади «Торонто» і ВМС Іспанії «Санта Марія» зі складу групи кораблів Альянсу відбулося напередодні свята - 70-ї річниці з дня підписання Північноатлантичного договору.

    Як повідомлялося, станом на 1 квітня 2019 року шість фрегатів 2-й Середземноморської групи НАТО (SNMG2) знаходяться в Чорному морі.

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