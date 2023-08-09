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До Землі наближається потенційно небезпечний астероїд

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
До Землі наближається потенційно небезпечний астероїд
23 серпня повз Землю пролітатиме величезний астероїд
фото: Pixabay

Об'єкт наблизиться до нашої планети наприкінці серпня

До Землі наближається потенційно небезпечний астероїд 6037 (1988 EG) діаметром до 960 м, що приблизно дорівнює довжині дев'яти футбольних полів. Про це повідомив Центр вивчення навколоземних об'єктів NASA.

Як зазначається, до планети Земля астероїд наблизиться 23 серпня об 11:18 за київським часом. За оцінками вчених, він пролетить на швидкості 14,25 кілометра на секунду за шість мільйонів кілометрів від нашої планети.

Об’єкт визначено як потенційно небезпечний, однак це ще не означає, що він зіштовхнеться з Землею.

Потенційно небезпечними вважаються астероїди, які наближаються до нашої планети на відстань більше 0,5 астрономічних одиниць (астрономічна одиниця – відстань від Землі до Сонця), або менше 7,5 мільйона кілометрів, і діаметр яких становить понад 50-100 метрів. У разі зіткнення з Землею вони можуть завдати значних збитків.

Нагадаємо, що в липні 2023 року біля нашої планети пролітали п'ять астероїдів на великій швидкості.

До слова, у червні 2023 NASA попереджало про те, що біля Землі пролітатиме астероїд заввишки 60 метрів зі швидкістю руху 36 360 кілометрів за годину.

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Теги: NASA астероїд Планета Земля

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