Вибухи в Маріуполі та Донецьку, атака БпЛА на Росію: головне за ніч 22 травня

Дайджест новин, що сталися у ніч на 22 травня 2026 року

Безпілотники масовано атакували російський Ярославль, окуповані Маріуполь та Донецьк, президент США Дональд Трамп говорить про вторгнення на Кубу та заявив про збільшення американського контингенту у Польщі.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 22 травня.

У Донецьку та Маріуполі пролунали вибухи

У ніч на 22 травня окуповані Маріуполь та Донецьк знаходяться під атакою безпілотників.

За попередньою інформацією, у Нікольському уражено підстанцію, через що частина селищ Маріупольського району та окремі райони Маріуполя залишились без світла.

БпЛА атакували Ярославль

У ніч на 22 травня російський Ярославль зазнав масованої атаки безпілотників.

Місцеві мешканці повідомили, що близько 01:30 ночі в місті увімкнулися сирени тривоги, після чого пролунало від 15 до 20 потужних вибухів. Очевидці зафіксували яскраві спалахи в небі, а від вибухових хвиль у житлових кварталах масово спрацювала сигналізація на автомобілях.

Трамп натякнув на втручання на Кубу

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські лідери десятиліттями обмірковували варіанти втручання в ситуацію на Кубі, проте саме його адміністрація може перейти до рішучих дій.

Трамп зазначив, що інші президенти розглядали різні кроки протягом 50 або 60 років, але, за його словами, схоже, що саме йому доведеться реалізувати ці плани, і він був би радий це зробити. Американський лідер додав, що Сполучені Штати прагнуть відкрити Кубу для кубинських американців, аби вони могли повернутися на острів і допомогти.

Трамп заявив, що збільшить американський контингент у Польщі

Президент США Дональд Трамп переглянув рішення Пентагону щодо скорочення військової присутності в Європі та оголосив про направлення до Польщі додаткових 5 тис. військовослужбовців.

Головною причиною такого кроку Дональд Трамп назвав свої успішні союзницькі відносини з польським президентом-націоналістом Каролем Навроцьким, який здобув перемогу на виборах минулого року. Глава Білого дому окремо підкреслив, що свого часу з гордістю підтримував кандидатуру Навроцького на виборах, тому тепер радий оголосити про суттєве підкріплення для Варшави.

