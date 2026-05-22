Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вибухи в Маріуполі та Донецьку, атака БпЛА на Росію: головне за ніч 22 травня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Вибухи в Маріуполі та Донецьку, атака БпЛА на Росію: головне за ніч 22 травня
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Дайджест новин, що сталися у ніч на 22 травня 2026 року

Безпілотники масовано атакували російський Ярославль, окуповані Маріуполь та Донецьк, президент США Дональд Трамп говорить про вторгнення на Кубу та заявив про збільшення американського контингенту у Польщі.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 22 травня.

У Донецьку та Маріуполі пролунали вибухи

У ніч на 22 травня окуповані Маріуполь та Донецьк знаходяться під атакою безпілотників. 

За попередньою інформацією, у Нікольському уражено підстанцію, через що частина селищ Маріупольського району та окремі райони Маріуполя залишились без світла.

БпЛА атакували Ярославль 

У ніч на 22 травня російський Ярославль зазнав масованої атаки безпілотників. 

Місцеві мешканці повідомили, що близько 01:30 ночі в місті увімкнулися сирени тривоги, після чого пролунало від 15 до 20 потужних вибухів. Очевидці зафіксували яскраві спалахи в небі, а від вибухових хвиль у житлових кварталах масово спрацювала сигналізація на автомобілях.

Трамп натякнув на втручання на Кубу

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські лідери десятиліттями обмірковували варіанти втручання в ситуацію на Кубі, проте саме його адміністрація може перейти до рішучих дій. 

Трамп зазначив, що інші президенти розглядали різні кроки протягом 50 або 60 років, але, за його словами, схоже, що саме йому доведеться реалізувати ці плани, і він був би радий це зробити. Американський лідер додав, що Сполучені Штати прагнуть відкрити Кубу для кубинських американців, аби вони могли повернутися на острів і допомогти.

Трамп заявив, що збільшить американський контингент у Польщі

Президент США Дональд Трамп переглянув рішення Пентагону щодо скорочення військової присутності в Європі та оголосив про направлення до Польщі додаткових 5 тис. військовослужбовців. 

Головною причиною такого кроку Дональд Трамп назвав свої успішні союзницькі відносини з польським президентом-націоналістом Каролем Навроцьким, який здобув перемогу на виборах минулого року. Глава Білого дому окремо підкреслив, що свого часу з гордістю підтримував кандидатуру Навроцького на виборах, тому тепер радий оголосити про суттєве підкріплення для Варшави.

Інші важливі новини:

Теги: Дональд Трамп Марко Рубіо окуповані території Донецьк Маріуполь вибух росія США Куба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зустріч президентів США та Китаю
Трамп грав у швидку партію. Сі – у довгу гру
18 травня, 12:03
На окупованій Херсонщині росіяни масово відкривають кадетські класи для дітей
На окупованій Херсонщині ворог готує дітей до майбутньої служби в каральних органах
27 квiтня, 21:04
Форпост був побудований безпосередньо перед початком активної фази конфлікту з Іраном
Ізраїль створив секретний форпост в Іраку для ударів по Ірану
10 травня, 09:18
Галібаф зауважив, що Іран готовий до будь-якого розвитку подій
Іран заявив про готовність до військової відповіді через глухий кут у переговорах зі США
12 травня, 00:31
Глава держави: «Ми маємо справедливо та відчутно відповідати на всі російські удари по наших містах і селах»
Зеленський погодив формати відповідей на російські удари
15 травня, 19:31
Будинок у Дарницькому районі Києва, у який влучила російська ракета Х-101 під час масованого удару 14 травня
FT: Ракети для атаки на Київ виготовили у 2026 році із західних деталей
16 травня, 01:50
Китай допоміг Росії з підготовкою операторів безпілотників
Пекін таємно відкрив військові бази для російських військових
19 травня, 17:06
Вашингтон готує нові кроки щодо Ірану
Трамп пішов на поступки Ірану? США заговорили про пом’якшення санкцій
18 травня, 19:42
Киргизстан потрапив у поле зору Заходу через обхід санкцій
Киргизстан потрапив під санкційний удар. Влада пішла на жорсткий крок
19 травня, 18:55

Політика

Експосолка Брінк розповіла, як Трамп поставив під загрозу життя дипломатів США в Україні
Експосолка Брінк розповіла, як Трамп поставив під загрозу життя дипломатів США в Україні
AP: Як Сі Цзіньпін зустрів Трампа та Путіна. Аналіз самітів
AP: Як Сі Цзіньпін зустрів Трампа та Путіна. Аналіз самітів
Вибухи в Маріуполі та Донецьку, атака БпЛА на Росію: головне за ніч 22 травня
Вибухи в Маріуполі та Донецьку, атака БпЛА на Росію: головне за ніч 22 травня
NYT: Іраном керує закрита елітна група. Хто туди входить?
NYT: Іраном керує закрита елітна група. Хто туди входить?
NYT: Трамп монетизує президентство
NYT: Трамп монетизує президентство
Рубіо заявив, що США віддають перевагу мирній угоді з Кубою
Рубіо заявив, що США віддають перевагу мирній угоді з Кубою

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Вчора, 08:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua