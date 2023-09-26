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Віктор Трегубов Журналіст

Справжня роль російського балета

glavcom.ua
В задачі балета ніколи не входила підготовка для вторгення в країну, де той балет гастролює
фото з відкритих джерел

У випадку Росії жорстка сила майже завжди йде першою

Мене дивує, як люди репостять красиві фрази, навіть не задумуючись – а чи відповідають вони дійсності? Може, я знаю якісь контрприклади?

«Спочатку заходить російський балет, потім російські танки».

Дуже красива фраза, аж шкода, що повна чухня.

У випадку Росії жорстка сила майже завжди йде першою та головною. Балерини Большого театру в пачках та пуантах палац Аміна не брали, Сибір перед Єрмаком не покоряли і крізь лінію Маннергейма не проривались.

Інколи за жорсткою силою в росіян йде м'яка. Інколи не йде. Немає в Дагестані російської м'якої сили в будь-якому прояві. В Білорусі значно більше.

А конкретно у балета взагалі інша роль. Роль балета – показувати в країнах, в які російські танки йти поки що не планують, що оці ось гості зі сходу – це не насрано, а душа така широка. Висококультурна та цивілізована країна, можна навіть руку тиснути.

***

Якщо хтось не зрозумів. В задачі балета ніколи не входила підготовка для вторгення в країну, де той балет гастролює. Його задача – підтримувати у різних Францій та Німеччин враження, що Росія достатньо цивілізована, щоб з нею гендлювати, а всі розкази про її варварства значно перебільшені.

Себто, він не прокладає дорогу до вторгнень в ці країни, а прикриває злочини в інших місцях.

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Джерело
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Теги: росія окупанти культура балет

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Віктор Трегубов

Справжня роль російського балета
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