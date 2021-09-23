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    Дослідники виявили смертельну небезпеку бороди

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    У чоловічій бороді дослідники знайшли небезпечні бактерії, мікроби і комах - Дослідники виявили смертельну небезпеку бороди
    У чоловічій бороді дослідники знайшли небезпечні бактерії, мікроби і комах
    Фото: Wikimedia Commons

    На підставі цих досліджень собак можна вважати чистими в порівнянні з бородатими чоловіками

    Дослідники виявили смертельну небезпеку бороди, в ній було знайдено більше мікробів, ніж на собаках, а також бактерії та комахи, які можуть призвести до травмування людей, передає The Sun.

    Фахівці перевірили за допомогою сканера волосся на обличчі 18 чоловіків і шість на шиї у 30 собак різних порід і з'ясували, що навіть у гончих рівень мікробів нижче, ніж у бородатих. У семи випробовуваних людей було знайдено небезпечні для здоров'я паразити.

    «Дослідники виявили значно вищу бактеріальну навантаження в зразках, взятих з чоловічої бороди, в порівнянні з шерстю собак. На підставі цих даних собак можна вважати чистими в порівнянні з бородатими чоловіками», - пояснив професор Андреас Гутцайт з швейцарської клініки Хірсланден.

    Кейт Флетт, засновник Фронту звільнення бороди, який просуває волосся на обличчі, засумнівався в результатах звіту. Він заявив, що не вірить в негігієнічність борід самих по собі і припустив, що всі ці неприємні мікроби і бактерії також можна виявити на руках і волоссі людей.

    Раніше оргкомітет Шнобелівської премії оголосив імена лауреатів 2021 року. Її володарями стали три дослідника з США, які показали, що борода з'явилася у чоловіків як засіб захисту від ударів в обличчя.

    Теги: здоров'я США
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    Дослідники виявили смертельну небезпеку бороди