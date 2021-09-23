На підставі цих досліджень собак можна вважати чистими в порівнянні з бородатими чоловіками

Дослідники виявили смертельну небезпеку бороди, в ній було знайдено більше мікробів, ніж на собаках, а також бактерії та комахи, які можуть призвести до травмування людей, передає The Sun.

Фахівці перевірили за допомогою сканера волосся на обличчі 18 чоловіків і шість на шиї у 30 собак різних порід і з'ясували, що навіть у гончих рівень мікробів нижче, ніж у бородатих. У семи випробовуваних людей було знайдено небезпечні для здоров'я паразити.

«Дослідники виявили значно вищу бактеріальну навантаження в зразках, взятих з чоловічої бороди, в порівнянні з шерстю собак. На підставі цих даних собак можна вважати чистими в порівнянні з бородатими чоловіками», - пояснив професор Андреас Гутцайт з швейцарської клініки Хірсланден.

Кейт Флетт, засновник Фронту звільнення бороди, який просуває волосся на обличчі, засумнівався в результатах звіту. Він заявив, що не вірить в негігієнічність борід самих по собі і припустив, що всі ці неприємні мікроби і бактерії також можна виявити на руках і волоссі людей.

Раніше оргкомітет Шнобелівської премії оголосив імена лауреатів 2021 року. Її володарями стали три дослідника з США, які показали, що борода з'явилася у чоловіків як засіб захисту від ударів в обличчя.