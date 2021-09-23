Лікарі запропонували лікувати Covid-19 спреєм для носа з антитілами лам

Наноантитіла лам дешеві у виробництві і їх можна доставляти безпосередньо в дихальні шляхи

Використовувати назальний спрей з антитілами лам як засіб від Covid-19 запропонували британські фахівці з Інститута Розалінд Франклін. Дослідження було опубліковане в журналі Nature Communications.

Більш ранні спостереження показали, що наноантитіла (крихітні молекули з одним зв'язує доменом, що розпізнає антигени) лам успішно нейтралізують SARS-CoV-2 в клітинних культурах і, потенційно, можуть стати ефективним засобом від Covid-19.

Автори роботи ввели в організм лами частини білкового шипа віріона SARS-CoV-2. Це змусило її імунну систему виробити наноантитіла проти нього.

Потім дослідники взяли у лами кров і змогли отримати з неї чотири наноантитіла. Дослідники сформували з них трикомпонентні ланцюжки, щоб підвищити ефективність, і протестували на хворих Covid-19 хом'яків. Це дозволило знизити у тварин вірусне навантаження в легенях і скоротити втрату маси тіла в порівнянні з хом'яками, які не отримували лікування.

Наноантитіла лам дешеві у виробництві і їх можна доставляти безпосередньо в дихальні шляхи, в той час як людські доводиться вводити внутрішньовенно, пояснюють дослідники. Через невеликий розмір наноантитіла легко проникають через тканини і зв'язуються з віріонами. Вчені розраховують, що це дозволить використовувати антитіла в формі спрею для носа або інгалятора.

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