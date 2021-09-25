Дослідників походження Covid-19 визнали упередженими і розпустили

Комісія журналу Lancet розпустила групу вчених, які досліджували джерела виникнення коронавірусу

Комісія загальномедичного журналу Lancet розпустила групу вчених, які досліджували походження коронавірусу. Робоча група могла мати конфлікт інтересів через зв’язки з організацією, що співпрацювала з Інститутом вірусології в Ухані. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на главу комісії, професора Колумбійського університету Джеффрі Сакса.

Як пише видання, за EcoHealth Alliance – американською неурядовою організацією, що базується в Нью-Йорку та вивчає поширення вірусів від тварин до людей, – з минулого року перебуває під пильною увагою науковців та членів Конгресу США. Вона упродовж багатьох років співпрацювала з Інститутом вірусології в китайському місті Ухань, де зафіксували перший спалах Covid-19.

Окрім того, глава організації EcoHealth Alliance Пітер Дасзак є противником версії походження коронавірусу з лабораторії. Раніше він їздив до Уханя в складі міжнародної групи експертів ВООЗ для виявлення походження хвороби. Згодом органзація опублікувала повну версію доповіді експертів – версію з витоком із лабораторії назвали «вкрай малоймовірною».

Сакс заявив, що комісія Lancet продовжить вивчення походження коронавірусу. Звіт опублікують у середині 2022 року і він буде розширеним. Туди включать дані інших експертів щодо проблем у галузі біобезпеки. За словами професора, все більше лабораторій володіють технологіями для відтворення або створення нових вірусів, проте не всі дотримуються правил і стандартів безпечного проведення експериментів.

Раніше китайські вчені заявили, що поширення Covid–19 в США могло початися ще в вересні 2019 року, раніше, ніж на території КНР.

За інформацією вчених, з великою часткою ймовірності коронавірус міг почати поширюватися в Штатах ще в вересні 2019 року. Разом з тим перші випадки Covid-19 офіційно були зареєстровані в Китаї тільки в кінці 2019 року.

Крім того, Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я отримав обладнання для виявлення нових штамів зразків коронавірусу SARS-CoV-2, виявлених в українських пацієнтів.