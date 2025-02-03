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Дрони атакували Астраханський газопереробний завод

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Дрони атакували Астраханський газопереробний завод
Пожежа на Астраханському газопереробному заводі
фото з соцмереж

БпЛА вдарили по одній із ключових комбінованих установок Астраханського заводу

Цієї ночі невідомі дрони атакували Астраханський газопереробний завод (АГПЗ). Про це повідомляють російські ЗМІ.

Астраханський газопереробний завод є одним із найбільших газохімічних комплексів у Росії, розташованим на Астраханському газоконденсатному родовищі. Завод активно переробляє природний газ та газовий конденсат. У 2022 році завод переробив 10 млрд м³ природного газу та 3,418 млн тонн нестабільного газового конденсату.

АГПЗ виробляє широкий асортимент продукції, включаючи автомобільний бензин, дизельне паливо, газові конденсати та сірку різних видів.

Попередньо, приліт був по одній із ключових комбінованих установок заводу, що відповідає за первинну переробку стабільного газового конденсату.

Дрони атакували Астраханський газопереробний завод фото 1

Нагадаємо, у ніч на 3 лютого в російському Волгограді прогриміли вибухи. Дрони атакували НПЗ, що належить «Лукойлу». 

Цей НПЗ виробляв бензин, дизель, авіаційне паливо і забезпечувавав цим російську армію.

До слова, триває 1076-й день повномасштабної війни.

Противник завдав три ракетних та 36 авіаційних ударів, використавши три ракети та 62 керовані бомби, 992 удари дронами-камікадзе, здійснив майже 4500 обстрілів позицій наших військ.

Загалом від початку минулої доби відбулося 93 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

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Теги: газ бензин завод нафтопродукти росія дрон

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