Дрони атакували Волгоградську область

Губернатор підвердив масовану атаку

У ніч на 23 серпня дрони атакували російський Волгоград та область. За повідомленням губернатора регіону Андрія Бочарова, виникли пожежі, є постраждалі, передає «Главком».

Як розповів губернатор, один із безпілотників впав поблизу багатоповерхового житлового будинку у місті Петрів Вал. Внаслідок падіння пошкоджено скління будівлі. За попередньою інформацією, троє мешканців отримали поранення.

Також, за його словами, внаслідок падіння уламків БПЛА сталося загоряння сухої рослинності, осередок пожежі локалізовано.

Нагадаємо, у ніч на 22 серпня дрони масовано атакували Волгоград. Очевидці повідомляють про активну роботу ППО.

Як зазначили очевидці, над Волгоградом пролунало більше ніж десять вибухів, кажуть, що дрони летіли низько над містом, було чути звук моторів і видно спалахи у небі над Волгою. Жителі також повідомили про сильні звуки вибухів у сусідньому Волжському.

Внаслідок падіння уламків на півдні Волгограда виникли займання сухої трави, однак інформації про постраждалих немає.