Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Дрони атакували Волгоградську область

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Дрони атакували Волгоградську область
У Волгограді пролунали вибухи
фото ілюстративне

Губернатор підвердив масовану атаку

У ніч на 23 серпня дрони атакували російський Волгоград та область. За повідомленням губернатора регіону Андрія Бочарова, виникли пожежі, є постраждалі, передає «Главком».

Як розповів губернатор, один із безпілотників впав поблизу багатоповерхового житлового будинку у місті Петрів Вал. Внаслідок падіння пошкоджено скління будівлі. За попередньою інформацією, троє мешканців отримали поранення.

Також, за його словами, внаслідок падіння уламків БПЛА сталося загоряння сухої рослинності, осередок пожежі локалізовано.

Нагадаємо, у ніч на 22 серпня дрони масовано атакували Волгоград. Очевидці повідомляють про активну роботу ППО.

Як зазначили очевидці, над Волгоградом пролунало більше ніж десять вибухів, кажуть, що дрони летіли низько над містом, було чути звук моторів і видно спалахи у небі над Волгою. Жителі також повідомили про сильні звуки вибухів у сусідньому Волжському.

Внаслідок падіння уламків на півдні Волгограда виникли займання сухої трави, однак інформації про постраждалих немає.

Читайте також:

Теги: росія вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Всеросійська федерація волейболу була одним з організаторів пропагандистського заходу
Турнір для окупантів з інвалідністю: Міжнародна федерація волейболу зробила дивну заяву
21 серпня, 17:32
Російська модель після ДТП кілька тижнів перебувала у реанімації інституту імені Скліфосовського в Москві
Колишня віце-міс Росії загинула в ДТП: деталі моторошної аварії
15 серпня, 13:04
Гутерреш висловив «серйозну стурбованість» повідомленнями про насильство
Генсек ООН: РФ можуть внести до списку країн, причетних до сексуального насильства на війні
14 серпня, 03:26
Нині триває 1266-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У російській Казані дрон атакував цех зі складання БпЛА
У російській Казані дрон атакував цех зі складання БпЛА
9 серпня, 12:08
Дегтярьов: На фантастичний прорив все ж таки сподіватися не варто
Скільки росіян візьме участь в Олімпіаді-2026: прогноз міністра спорту країни-агресора
6 серпня, 17:23
Деякі посадовці припускають, що знайдені документи могли бути сфабриковані опонентами Трампа з лав Демократичної партії
У США знайдено «секретні документи» про Трампа й Росію: деталі
30 липня, 23:06
Центр протидії дезінформації наголошує, що армія РФ несе колосальні втрати на війні проти України
РФ вигадала новий спосіб вербування росіян для війни проти України
28 липня, 19:29
Путін налаштований на будівництво ядерних підводних човнів
Путін вимагає будувати більше ядерних субмарин
25 липня, 09:09

Соціум

У Нью-Йорку автобус з туристами злетів з дороги: є жертви
У Нью-Йорку автобус з туристами злетів з дороги: є жертви
Відкинуло на 30 м: в Італії 6-річного українського хлопчика на смерть збила машина
Відкинуло на 30 м: в Італії 6-річного українського хлопчика на смерть збила машина
Продаж «місць без вікон»: великі американські авіакомпанії опинились у центрі скандалу
Продаж «місць без вікон»: великі американські авіакомпанії опинились у центрі скандалу
McDonald's реагує на скарги клієнтів і зменшує ціни у США
McDonald's реагує на скарги клієнтів і зменшує ціни у США
Перша жертва кліматичних змін: море може стерти острівну державу з лиця Землі
Перша жертва кліматичних змін: море може стерти острівну державу з лиця Землі
США розпочали перевірку 55 млн чинних віз іноземців
США розпочали перевірку 55 млн чинних віз іноземців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 серпня 2025
5949
Масштабна корупція на Хмельниччині: 39 посадовцям оголошено підозру
5126
Прогноз магнітних бур на 22-24 серпня: якою буде сонячна активність
4416
Reuters: Путін висунув нові умови миру
4010
Тренд на ринку праці: покоління зумерів приходить на співбесіди з батьками

Новини

На Київщині вантажівка злетіла з дороги
Вчора, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
Вчора, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
Вчора, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
Вчора, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
Вчора, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
21 серпня, 14:53

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua