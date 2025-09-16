«Транснєфть» повідомила про скорочення поставок через атаки дронів – Reuters

Компанія попередила виробників, що буде змушена прийняти менше нафти, якщо її інфраструктура зазнаватиме пошкоджень

«Транснєфть» обробляє понад 80% всієї нафти, видобутої в Росії

Російський монополіст нафтопровідного транспорту «Транснєфть» попередив виробників, що їм, можливо, доведеться скоротити видобуток після атак безпілотників на важливі експортні порти та нафтопереробні заводи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Транснєфть», яка обробляє понад 80% всієї нафти, видобутої в Росії, останніми днями обмежила можливості нафтових компаній зберігати нафту у своїй трубопровідній системі, повідомили Reuters два джерела в галузі, наближені до російських нафтових компаній.

Компанія також попередила виробників, що може бути змушена прийняти менше нафти, якщо її інфраструктура зазнає подальших пошкоджень. Атаки можуть змусити Росію, на яку припадає 9% світового видобутку нафти, зрештою скоротити видобуток.

Нагадаємо, у ніч на 16 вересня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу. Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо. Загалом – понад 20 видів нафтопродуктів. Обсяг переробки у 2023 році склав 4,8 млн тонн. Підприємство задіяне у забезпеченні потреб збройних сил РФ.

До слова, один з найбільших нафтопереробних заводів Росії, розташований у місті Кіриші Ленінградської області, зупинив роботу одного з ключових агрегатів після атаки дронів. На заводі «Киришинефтеоргсинтез» виникла пожежа внаслідок атаки дронів, через це було пошкоджено піч та інше обладнання, що призвело до зупинки установки. Цей агрегат забезпечував близько 40% загальної потужності заводу, що може переробляти до 20 млн тонн нафти на рік.