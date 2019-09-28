Друга за величиною авіакомпанія Франції Aigle Azur офіційно припинила діяльність



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото AFP

Авіакомпанія оголосила про банкрутство на початку цього місяця і скасувала всі свої рейси

Французька авіакомпанія Aigle Azur офіційно припинила діяльність після того, як їй не вдалося знайти нових інвесторів, залишивши без роботи 1150 співробітників.

Про це повідомляє Le Figaro.

Друга за величиною авіакомпанія Франції, яка в основному працювала між Францією та Алжиром, оголосила про банкрутство на початку цього місяця і скасувала всі свої рейси.

Французький комерційний суд у п’ятницю постановив закрити компанію через відсутність стійкої пропозиції від потенційних інвесторів.

«Ми до кінця сподівалися, що щось станеться. Схоже, йдеться до того, що французький повітряний транспорт зосередиться виключно на Air France «, – зазначив Бруно Форей з профспілки авіакомпанії.

Наразі у компанії-ліквідатора є 21 день для звільнення персоналу.

Найбільшим акціонером Aigle Azur є китайський конгломерат HNA Group, який є власником Hainan Airlines, із 49-відсотковим пакетом акцій.

У 2018 році Aigle Azur перевезла близько 1,9 млн пасажирів. В останні роки перевізник також здійснював маршрути до Бразилії, Китаю, України та інших країн.

Нагадаємо, французька авіакомпанія Aigle Azur скасувала всі рейси.