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У Франції арештовано віллу, яка може належати російському олігарху – ЗМІ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Франції арештовано віллу, яка може належати російському олігарху – ЗМІ
Лазурове узбережжя Франції
фото з відкритих джерел

Вартість особняка становить приблизно 23 мільйони євро

Суд у Франції вперше домігся кримінального арешту нерухомості російського олігарха, який перебуває під санкціями. Про це повідомила газета Le Monde.

Арештована на Лазуровому узбережжі вілла оцінюється в приблизно 23 мільйони євро та належить, як вважається, власнику Магнітогорського металургійного комбінату Віктору Рашнікову.

За інформацією журналістів, особняк, що розташований у муніципалітеті Сен-Жан-Кап-Ферра на півдні Франції, арештовано в жовтні 2022 року на вимогу магістратів Національного суду з боротьби з організованою злочинністю прокуратури Парижа. Тепер майно може бути конфісковано.

Особняк, найімовірніше, пов’язаний із російським олігархом Віктором Рашніковим, який потрапив під санкції ще 15 березня 2022 року. Тоді адміністративно були заморожені його французькі активи – зокрема, три об’єкти нерухомості у Французькій Рив’єрі та в Парижі.

Однак, за повідомленням журналістів, французькі слідчі спочатку не звернули увагу на віллу в Сен-Жан-Кап-Ферра, оскільки та «не була задекларована у податкових органах як його (Рашнікова – ред.) власність».

За даними джерела Le Monde, незабаром після повномасштабного вторгнення Росії віллу було продано швейцарській компанії, яка належала панамській структурі. До того ж служба при Міністерстві фінансів Франції з’ясувала, що старий і новий власники вілли – росіяни.

Французькі правоохоронці загалом порушили вже щонайменше 17 справ, спрямованих на конфіскацію активів російських бізнесменів, які потрапили під санкції.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд стягнув на користь держави 88,89% акцій PIN банку, власником якого є російський підприємець, президент російського футбольного клубу ЦСКА Євген Гінер. 

До слова, з моменту вторгнення Росії в Україну міністерство юстиції США конфіскувало яхти, нерухомість та інші активи на суму понад $500 млн у людей, які підтримують російський уряд і ухиляються від санкцій США.

Теги: санкції майно росіяни

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