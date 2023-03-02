У Франції арештовано віллу, яка може належати російському олігарху – ЗМІ

Вартість особняка становить приблизно 23 мільйони євро

Суд у Франції вперше домігся кримінального арешту нерухомості російського олігарха, який перебуває під санкціями. Про це повідомила газета Le Monde.

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Арештована на Лазуровому узбережжі вілла оцінюється в приблизно 23 мільйони євро та належить, як вважається, власнику Магнітогорського металургійного комбінату Віктору Рашнікову.

За інформацією журналістів, особняк, що розташований у муніципалітеті Сен-Жан-Кап-Ферра на півдні Франції, арештовано в жовтні 2022 року на вимогу магістратів Національного суду з боротьби з організованою злочинністю прокуратури Парижа. Тепер майно може бути конфісковано.

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Особняк, найімовірніше, пов’язаний із російським олігархом Віктором Рашніковим, який потрапив під санкції ще 15 березня 2022 року. Тоді адміністративно були заморожені його французькі активи – зокрема, три об’єкти нерухомості у Французькій Рив’єрі та в Парижі.

Однак, за повідомленням журналістів, французькі слідчі спочатку не звернули увагу на віллу в Сен-Жан-Кап-Ферра, оскільки та «не була задекларована у податкових органах як його (Рашнікова – ред.) власність».

За даними джерела Le Monde, незабаром після повномасштабного вторгнення Росії віллу було продано швейцарській компанії, яка належала панамській структурі. До того ж служба при Міністерстві фінансів Франції з’ясувала, що старий і новий власники вілли – росіяни.

Французькі правоохоронці загалом порушили вже щонайменше 17 справ, спрямованих на конфіскацію активів російських бізнесменів, які потрапили під санкції.

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Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд стягнув на користь держави 88,89% акцій PIN банку, власником якого є російський підприємець, президент російського футбольного клубу ЦСКА Євген Гінер.

До слова, з моменту вторгнення Росії в Україну міністерство юстиції США конфіскувало яхти, нерухомість та інші активи на суму понад $500 млн у людей, які підтримують російський уряд і ухиляються від санкцій США.