Критики звинуватили Джоан Роулінг в антисемітизмі

Критики вважають, що гобліни-банкіри з банку «Грінготс» схожі на євреїв

Письменниці закидають образу євреїв

Авторку серії книг про чарівника Гаррі Поттера Джоан Роулінг звинуватили в тому, що гобліни-банкіри з її книжок схожі на євреїв. Про це пише NBC News.

За словами експертів, гобліни-банкіри нагадують типові антисемітські карикатури, які з'являлися з часів Середньовіччя. Автори статті додали, що подібні образи публікували у тижневику Der Stürmer, який виходив у роки Другої світової війни у Німеччині. Вони нагадали, що в цьому виданні часто з'являлися нотатки та зображення, що ображають євреїв та викликають до них ненависть.

У 2014 році Джоан Роулінг підтвердила наявність євреїв у Гоґвортсі.

Раніше ми писали, що мережу накрила хвиля флешмобу на підтримку Джоан Роулінг. Як повідомлялося, у Шотландії згоріло кафе, в якому Джоан Роулінг писала книгу про Гаррі Поттера.

Раніше повідомлялося, що перше видання «Гаррі Поттера» продали за понад $111 тисяч.

Також британська письменниця Джоан Роулінг почала публікувати в інтернеті глави зі своєї нової повісті для дітей.