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    Критики звинуватили Джоан Роулінг в антисемітизмі

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    Критики вважають, що гобліни-банкіри з банку &laquo;Грінготс&raquo; схожі на євреїв - Критики звинуватили Джоан Роулінг в антисемітизмі
    Критики вважають, що гобліни-банкіри з банку «Грінготс» схожі на євреїв
    фото з відкритих джерел

    Письменниці закидають образу євреїв

    Авторку серії книг про чарівника Гаррі Поттера Джоан Роулінг звинуватили в тому, що гобліни-банкіри з її книжок схожі на євреїв. Про це пише NBC News.

    За словами експертів, гобліни-банкіри нагадують типові антисемітські карикатури, які з'являлися з часів Середньовіччя. Автори статті додали, що подібні образи публікували у тижневику Der Stürmer, який виходив у роки Другої світової війни у Німеччині. Вони нагадали, що в цьому виданні часто з'являлися нотатки та зображення, що ображають євреїв та викликають до них ненависть.

    У 2014 році Джоан Роулінг підтвердила наявність євреїв у Гоґвортсі.

    Раніше ми писали, що мережу накрила хвиля флешмобу на підтримку Джоан Роулінг. Як повідомлялося, у Шотландії згоріло кафе, в якому Джоан Роулінг писала книгу про Гаррі Поттера.

    Раніше повідомлялося, що перше видання «Гаррі Поттера» продали за понад $111 тисяч.

    Також британська письменниця Джоан Роулінг почала публікувати в інтернеті глави зі своєї нової повісті для дітей.

    Теги: дитяча книга письменник
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    Критики звинуватили Джоан Роулінг в антисемітизмі