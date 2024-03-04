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Скільки державних коштів Україна витрачає на вплив у США: інфографіка

Катерина Іванова
glavcom.ua
Скільки державних коштів Україна витрачає на вплив у США: інфографіка
На 93% менше коштів витратила Україна на лобіювання у США у 2023 році
фото з відкритих джерел

Найбільші суми на процес впливу України в Америці витратили Уряд України та Міністерство фінансів

Майже 5 млн доларів витратила Україна на лобіювання у США у перший рік повномасштабного вторгнення. Проте вже у 2023 році ця сума зменшилась майже на 93%. Про це повідосляє Опендатабот.

Нещодавно в Україні ухвалили законопроєкт №10337 про лобіювання – тобто про будь-який вплив на представників влади, аби відстоювати державні інтереси.

У середньому, України витрачала на лобіювання в США близько 270 тисяч доларів на рік з 2015 року. Виключенням став ковідний 2020 рік, коли держава взагалі не мала державних витрат на лобіювання.

Для кращого розуміння обсягів державних витрат на лобіювання, можна порівняти цифри з Польщею та країною-агресоркою РФ.

Напередодні повномасштабної війни Росія витрачала, в середньому, 38 млн доларів на рік на лобіювання своїх інтересів у США. Проте вже у 2022 витрати на лобіювання скоротилися більш ніж у 10 разів. Однак це все ще більше, аніж витрачає Україна. До прикладу, торік Україна витратила на лобіювання у США у 10 разів менше коштів, ніж Росія. 

Середні витрати Польщі на лобіювання інтересів в США становлять 1,1 млн доларів на рік. Найбільшу суму Польща витратила у 2018 році – понад 2,5 млн доларів. 

Скільки державних коштів Україна витрачає на вплив у США: інфографіка фото 1
Опендатабот

Найбільші суми на вплив України у Америці у 2022 році були витрачені Урядом України – понад 3 млн доларів, та Міністерством фінансів України – майже 2 млн доларів. 

Торік лобіювало свої інтереси в Америці й Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим – трохи більше 50 тисяч доларів. 

Скільки державних коштів Україна витрачає на вплив у США: інфографіка фото 2
Опендатабот

Лобіювання досить розповсюджене явище у світі. Так, наприклад, в США наразі працює 504 активні лобістські компанії. Загалом у Штатах зареєстровано 6 772 таких компаній .

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому закон про доброчесне лобіювання. Закон спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської комісії, які зафіксовано в пакеті розширення, та є частиною урядового антиолігархічного плану дій.

Також у Європі розглядається лобіювання санкцій проти російського алюмінію.

Читайте також: Закон «Про лобізм». Треба голосувати. Питання: за що?
Теги: Верховна Рада закон держава Україна законопроєкт лоббизм

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