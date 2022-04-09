Експерт: Російська розвідка – це дитячий садок

Росіяни провалили підготовку до війни через нехлюйство розвідки, і платять тепер убитими, пораненими та полоненими

Росіяни вторглись в Україну, ґрунтуючись на неправильній оцінці обстановки»

Російська розвідка, імовірно, неправильно оцінила ситуацію, що і спричинило невдачі агресорів під час російсько-української війни. Про це військовий експерт Михайло Самусь заявив у інтерв’ю «Главкому».

«Українська розвідка і я сам, до речі, тоді казали: росіяни можуть піти у широкомасштабний наступ, але з тими силами, які в них є, це буде повна катастрофа. Насправді, це угруповання стоїть біля українських кордонів з серпня 2016 року, і, звісно, українська розвідка про це знала», – пояснив експерт.

Але, зазначив Самусь, розвідка РФ, імовірно, спотворила інформацію, оскільки неадекватно оцінила власну силу та потужності Збройної сили. «Може, вони помилилися в якихось компонентах, коли просто оцінювали статистику: у Росії 15 тисяч танків, у України – 500, у Росії 1500 літаків, в України – 100… Наші ППО вони розраховували швидко знищити своїми «Калібрами», – припустив військовий експерт, назвавши дії російської розвідки грою, а саму розвідку – дитячим садком.

Михайло Самусь зазначив, що російська армія планувала війну, схожу на захоплення Чехословаччини 1968 року, що виявилося далеким від реальної картини. Україна ж оцінила ж ситуацію правильно: для нас це буде кривава трагедія, а для Росії – просто катастрофа: «Навіть не військова, а національна».

Крім того, експерт згадав провал проросійської пропаганди всередині України. «Тут освоювали мільярди доларів, доповідали, що завербували мільйони агентів, які забезпечать перехід на сторону Росії. В результаті – нічого», – підсумував Самусь.

Нагадаємо, що про катастрофічну помилку Росії заявив і політик Олександр Вілкул, який нині очолює військову адміністрацію Кривого Рогу.