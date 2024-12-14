Чоловік віддав шахраям 71 тис. грн, щоб отримати «тисячу Зеленського» – Monobank

Шахраї телефонують, нібито приймають заявки на отримання «Зимової підтримки», а далі діють в залежності від поведінки людини

Співзасновник українського банку Monobank Олег Гороховський попередив, що телефонні шахраї активізувалися на темі отримання «Зимової підтримки». Про це він написав у своєму Telegram-каналі у п'ятницю, 13 грудня.

Гороховський зазначив, що шахраї телефонують, нібито приймають заявки на отримання «Зимової підтримки», а далі діють в залежності від поведінки людини.

«У «найяскравішому» кейсі для отримання тисячі клієнт перерахував весь залишок, 71 тис. грн, на новий рахунок спеціально відкритий для отримання тисячі. Що тут скажеш? Треба бути уважнішими», – написав Гороховський.

Нагадаємо, 10 грудня українці, які подавали заявки на отримання 1 тис. грн у межах «Зимової єПідтримки», почали отримувати виплати. Станом на зараз кошти надійшли вже 1,8 млн дорослих та 520 тис. дітей. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

До слова, 6,5 млн українців подали заявку на «єПідтримку». Наразі дехто вже отримав виплати та витратив їх на комунальні послуги, донати. Про це повідомив президент України.