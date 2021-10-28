Розвідка: Кім Чен Ин не використовує двійника, а просто схуд на 20 кг

Сеул використовував штучний інтелект та інші наукові методи для дослідження здоров’я Кім Чен Ина

Раніше вага лідера КНДР становила близько 140 кг

Розвідка Південної Кореї заявила, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин схуд на близько 20 кг, але не має проблем зі здоров’ям. Про це повідомляє Yonhap.

У Національній службі розвідки додали, що раніше вага лідера КНДР становила близько 140 кг.

Спецслужба Південної Кореї оприлюднила останні дані, аби спростувати чутки, що нібито влада Північної Кореї використовує двійника Кім Чен Ина на публічних заходах через проблеми зі здоров’ям у справжнього лідера країни.

Зазначається, що Сеул використовував штучний інтелект та інші наукові методи для дослідження здоров’я Кім Чен Ина.

До слова, у жовтні Кім Чен Ин пообіцяв побудувати «непереможну армію».

Наприкінці вересня Північна Корея заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети.

Раніше комітет очільників штабів Південної Кореї заявляв про пуск Північною Кореєю в бік Японського моря невпізнаної ракети.

До слова, КНДР готова до нових перемовин з Південною Кореєю.

Нагадаємо, південнокорейські військові заявили, що 15 вересня зі сторони Північної Кореї були запущені ракети невпізнаваного типу. Розвідка Південної Кореї та США наразі аналізують додаткову інформацію про запуск ракет.

Раніше стало відомо, що Північна Корея випробувала нову крилату ракету великої дальності.

Запущені крилаті ракети великої дальності пролетіли «протягом 7 580 секунд» траєкторіями над територією та територіальними водами КНДР і вразили цілі на відстані 1,5 тис. км.

Також повідомлялося, що Південна Корея розробить «залізний купол» для захисту від КНДР. «Купол» призначений для виявлення, ідентифікації та знищення вхідних загроз, таких як ракети малої дальності, артилерійські снаряди та безпілотні літальні апарати.