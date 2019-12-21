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    У світі

    У Росії назвали майбутні райони війни біля своїх кордонів

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    <span>Єдиний російський авіаносець &laquo;Адмірал Кузнєцов&raquo;</span> - У Росії назвали майбутні райони війни біля своїх кордонів
    Єдиний російський авіаносець «Адмірал Кузнєцов»

    Доктор військових наук обґрунтовує необхідність наявності у Росії власного авіаносця

    У разі великої війни на кордонах Росії одними з основних районів ведення бойових дій стануть акваторії, віддалені від узбережжя країни на кілька сотень кілометрів.

    Про це на сторінках «Військово-промислового кур’єра» стверджує заступник президента Російської академії ракетних і артилерійських наук з інформаційної політики, доктор військових наук Костянтин Сівков.

    Сівков вважає, що у воєнний час одним з головних завдань збройних сил Росії буде «нанесення ураження ворожим ударним авіаносним і ракетним угрупованням».

    «Основними районами бойових дій останніх стануть акваторії, віддалені від нашого узбережжя на 400-600 кілометрів. Звідси будуть наноситися удари по об’єктах на території Росії, по кораблям в морі і базах», – пише Сівков.

    Таким чином доктор військових наук обґрунтовує необхідність наявності у Росії власного авіаносця, який експерт називає «евакуатором для гарячих точок».

    Заступник президента Російської академії ракетних і артилерійських наук з інформаційної політики заявив, що в разі, якщо США порушать мораторій з випробування ядерної зброї, Росія створить мультимегатонну зброю.

    Нагадаємо, біля Мурманська горить єдиний російський авіаносець «Адмірал Кузнєцов»: вже 10 постраждалих.

    Росія США зброя Адмірал Кузнєцов авіаносець
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