У Росії назвали майбутні райони війни біля своїх кордонів



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Єдиний російський авіаносець «Адмірал Кузнєцов»

Доктор військових наук обґрунтовує необхідність наявності у Росії власного авіаносця

У разі великої війни на кордонах Росії одними з основних районів ведення бойових дій стануть акваторії, віддалені від узбережжя країни на кілька сотень кілометрів.

Про це на сторінках «Військово-промислового кур’єра» стверджує заступник президента Російської академії ракетних і артилерійських наук з інформаційної політики, доктор військових наук Костянтин Сівков.

Сівков вважає, що у воєнний час одним з головних завдань збройних сил Росії буде «нанесення ураження ворожим ударним авіаносним і ракетним угрупованням».

«Основними районами бойових дій останніх стануть акваторії, віддалені від нашого узбережжя на 400-600 кілометрів. Звідси будуть наноситися удари по об’єктах на території Росії, по кораблям в морі і базах», – пише Сівков.

Таким чином доктор військових наук обґрунтовує необхідність наявності у Росії власного авіаносця, який експерт називає «евакуатором для гарячих точок».

Заступник президента Російської академії ракетних і артилерійських наук з інформаційної політики заявив, що в разі, якщо США порушать мораторій з випробування ядерної зброї, Росія створить мультимегатонну зброю.

Нагадаємо, біля Мурманська горить єдиний російський авіаносець «Адмірал Кузнєцов»: вже 10 постраждалих.