Епідемія коронавірусу: 2 442 людини померли, 22 888 – вилікувалися



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За останню добу у Китаї були виявлені 648 нових випадків зараження, померли 97

Зареєстровано понад 4,1 тис. випадків з підозрою на новий тип коронавірусу

Станом на ранок 23 лютого у Китаї від коронавірусу померли 2442 людини, кількість підтверджених випадків зараження сягнула 76 936.

Про це повідомляє Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров’я КНР.

Із 76,9 тис. заражених новим коронавірусом зараз хворіють 51 606 осіб, у важкому стані − 10 968 осіб.

За останню добу по всій країні були виявлені 648 нових випадків зараження, померли 97 (з них 96 – в провінції Хубей).

Зареєстровано понад 4,1 тис. випадків з підозрою на новий тип коронавірусу.

Окремо в Гонконгу виявили 69 випадків зараження (з них дві людини померли, 11 одужали), у Макао − 10 інфікованих (6 з них виписані), на Тайвані заразилися 26 осіб (1 помер і 2 вилікувалися).

Нагадаємо, протягом п’ятниці, 21 лютого 2020 року, кількість померлих унаслідок зараження коронавірусом Covid-19 у Китаї сягнула 2345, підтверджено 76 тис. 288 випадків зараження. Серед усіх нових летальних випадків 106 сталися в провінції Хубей.

Як повідомлялося, у США офіційні представники державних органів заявляють, що Москва стоїть за масштабною кампанією з дезінформації та нагнітання паніки довкола коронавірусу.

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