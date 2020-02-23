  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Епідемія коронавірусу: 2 442 людини померли, 22 888 – вилікувалися

    • Розсилка
    За останню добу у Китаї були виявлені 648 нових випадків зараження, померли 97&nbsp; - Епідемія коронавірусу: 2 442 людини померли, 22 888 – вилікувалися
    За останню добу у Китаї були виявлені 648 нових випадків зараження, померли 97 

    Зареєстровано понад 4,1 тис. випадків з підозрою на новий тип коронавірусу

    Станом на ранок 23 лютого у Китаї від коронавірусу померли 2442 людини, кількість підтверджених випадків зараження сягнула 76 936.

    Про це повідомляє Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров’я КНР.

    Із 76,9 тис. заражених новим коронавірусом зараз хворіють 51 606 осіб, у важкому стані − 10 968 осіб.

    За останню добу по всій країні були виявлені 648 нових випадків зараження, померли 97 (з них 96 – в провінції Хубей).

    Зареєстровано понад 4,1 тис. випадків з підозрою на новий тип коронавірусу.

    Окремо в Гонконгу виявили 69 випадків зараження (з них дві людини померли, 11 одужали), у Макао − 10 інфікованих (6 з них виписані), на Тайвані заразилися 26 осіб (1 помер і 2 вилікувалися).

    Нагадаємо, протягом п’ятниці, 21 лютого 2020 року, кількість померлих унаслідок зараження коронавірусом Covid-19 у Китаї сягнула 2345, підтверджено 76 тис. 288 випадків зараження. Серед усіх нових летальних випадків 106 сталися в провінції Хубей.

    Як повідомлялося, у США офіційні представники державних органів заявляють, що Москва стоїть за масштабною кампанією з дезінформації та нагнітання паніки довкола коронавірусу.

    Читайте також:
    Коронавірус: епідемія як економічний шок
    Китай епідемія вірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ