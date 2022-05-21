Ердоган назвав умову, за якої підтримає вступ Швеції в НАТО
Ердоган готовий переглянути свої погляди щодо вступу шведів у НАТО
Президент Туреччини Реджеп Ердоган назвав дві умови, які можуть змінити його рішення щодо вступу до НАТО для Швеції. Їх він оголосив під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон.
Голова турецької держави закликав Швецію переглянути своє ставлення до терористичних організацій.
Також заявив, що ембарго на експорт зброї, накладене на Туреччину після її вторгнення в Сирію в 2019 році, має бути знято. Тільки тоді Ердоган, ймовірно, не перешкоджатиме Швеції у вступі до НАТО.
При цьому Андерссон сказала, що вона цінує цей заклик і, що Швеція сподівається зміцнити двосторонні відносини з Туреччиною.
«Я наголосила, що Швеція вітає можливість співпраці в боротьбі з міжнародним тероризмом, і підкреслила, що Швеція чітко підтримує боротьбу з тероризмом і внесення РПК до списку терористів», – додала вона в заяві.
Раніше Ердоган пояснив, чому балансує між Зеленським та Путіним.
Нагадаємо, що раніше Ердоган пояснив свою позицію щодо вступу Швеції та Фінляндії в НАТО.
Як повідомлялося, Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО.