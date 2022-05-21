Ердоган назвав умову, за якої підтримає вступ Швеції в НАТО

Мова іде не лише про терористичних організацій на території Швеції

Ердоган готовий переглянути свої погляди щодо вступу шведів у НАТО

Президент Туреччини Реджеп Ердоган назвав дві умови, які можуть змінити його рішення щодо вступу до НАТО для Швеції. Їх він оголосив під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон.

Голова турецької держави закликав Швецію переглянути своє ставлення до терористичних організацій.

Також заявив, що ембарго на експорт зброї, накладене на Туреччину після її вторгнення в Сирію в 2019 році, має бути знято. Тільки тоді Ердоган, ймовірно, не перешкоджатиме Швеції у вступі до НАТО.

При цьому Андерссон сказала, що вона цінує цей заклик і, що Швеція сподівається зміцнити двосторонні відносини з Туреччиною.

«Я наголосила, що Швеція вітає можливість співпраці в боротьбі з міжнародним тероризмом, і підкреслила, що Швеція чітко підтримує боротьбу з тероризмом і внесення РПК до списку терористів», – додала вона в заяві.

Раніше Ердоган пояснив, чому балансує між Зеленським та Путіним.

Нагадаємо, що раніше Ердоган пояснив свою позицію щодо вступу Швеції та Фінляндії в НАТО.

Як повідомлялося, Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО.