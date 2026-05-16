NYT: В Ірані різко зросла кількість страт після перемир'я

Активісти закликають міжнародну спільноту посилити тиск на Тегеран
Правозахисники: влада залякує суспільство, аби не допустити нової хвилі протестів

Після припинення бойових дій між Іраном, США та Ізраїлем в країні різко зросла кількість страт: лише цього тижня стратили чотирьох людей за звинуваченнями у шпигунстві та тероризмі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times

Страти як інструмент залякування

За даними правозахисних організацій, частину страчених затримали ще під час масових антиурядових протестів у січні. Аналітик правозахисного центру DAWN Омід Мемаріан пояснює логіку режиму: влада боїться, що будь-яка іскра може спровокувати нові заворушення, і тому демонструє повний контроль над ситуацією.

«Посадовці бояться, що будь-яка іскра може спровокувати нові заворушення. Влада намагається показати, що повністю контролює ситуацію», – зазначив він.

Правозахисники також стверджують, що більшість процесів проходили без належного захисту, а частину зізнань нібито отримували під тортурами. Серед резонансних справ – страта Мохаммада Аббасі, якого затримали разом із донькою після протестів. Державне телебачення транслювало його «зізнання», однак активісти назвали їх примусовими. 

Звинувачення у шпигунстві

Цього тижня іранська влада також стратила студента Ерфана Шакурзаде: його звинуватили у співпраці зі США та ізраїльською розвідкою «Моссад». Ще одного засудженого – Ехсана Афраштеха – влада звинуватила у передачі секретної інформації Ізраїлю.

Правозахисна організація Iran Human Rights повідомляє, що з середини березня в Ірані стратили щонайменше 15 учасників протестів. Активісти закликають міжнародну спільноту посилити тиск на Тегеран і включити тему смертних вироків до порядку денного майбутніх переговорів між США та Іраном. 

Репресії на тлі економічної кризи

The New York Times зазначає, що після війни з Ізраїлем та США економічна ситуація в Ірані суттєво погіршилася. На цьому тлі влада активізувала пошук «шпигунських мереж» всередині країни. Правозахисні групи попереджають: сотні учасників протестів досі перебувають під загрозою смертної кари.

Раніше «Главком» повідомляв, що ще під час активної фази бойових дій правозахисниця Гіссу Ніа в ефірі Sky News заявила про нову хвилю репресій і зажадала включити це питання до переговорного порядку денного. За її словами, ситуація з правами людини різко погіршується – і вимагає абсолютного припинення страт та звільнення всіх політичних в'язнів. 

Нагадаємо, у січні 2026 року в Ірані спалахнули масштабні антиурядові протести, які переросли у криваві сутички з силовиками. Щонайменше 26 учасників демонстрацій отримали смертні вироки – суди над ними проходили із грубими порушеннями: обвинувачені не мали права обирати адвоката, а свідчення, за даними правозахисників, отримували під тиском.

