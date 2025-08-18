Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Трампом та європейськими лідерами

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Трампом та європейськими лідерами
Президент заявив, що хоче швидко та надійно закінчити війну
фото: Офіс президента (ілюстративне)

Зеленський: Сподіваюсь, що наша спільна сила з Америкою, із нашими європейськими друзями примусить Росію до справжнього миру

Президент Володимир Зеленський прибув у Вашингтон. Там він зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави України.

«Уже прибув у Вашингтон. Завтра зустріч із президентом Трампом. Завтра ж говоритимемо з європейськими лідерами. Вдячний президенту США за запрошення. Ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну. І мир має бути тривалим. Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу – частину Донбасу, а Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Чи коли Україні дали начебто «безпекові гарантії» у 1994 році, але це не спрацювало», – йдеться у дописі.

Президент наголосив: «Звісно, не варто було віддавати Крим тоді так само, як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків. Українці борються за свою землю, за свою незалежність. Зараз у наших воїнів є успіхи на Донеччині та Сумщині. Впевнений, захистимо Україну, дієво гарантуємо безпеку, і наш народ завжди буде вдячний президенту Трампу, усім в Америці, кожному партнеру, за підтримку та неоціненну допомогу».

«Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала. І я сподіваюсь, що наша спільна сила з Америкою, із нашими європейськими друзями примусить Росію до справжнього миру», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що 18 серпня зустрінеться з президентом США у Вашингтоні. За його словами, він збирається обговорити із Трампом «усі деталі про завершення вбивств, про завершення війни».

До зустрічі у Білому домі також долучаться Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

До слова, Трамп перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, 18 серпня, зробив заяву про війну в Україні.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Представники США і Китаю зустрінуться в Стокгольмі для третього раунду торговельних переговорів
Тарифна війна. Трамп пішов на безпрецедентний крок, аби задобрити Китай
28 липня, 11:21
Окупанти зруйнували під’їзд у багатоповерхівці
Зеленський повідомив, скільки ракет і безпілотників РФ запустила по Україні вночі
31 липня, 09:26
Європа включилася в дипломатичну гру перед переговорами з Путіним: головні заяви
Європа включилася в дипломатичну гру перед переговорами з Путіним: головні заяви
8 серпня, 03:55
Донька генерала Келлога різко висловилась про дії Трампа щодо України
Донька генерала Келлога різко висловилась про дії Трампа щодо України
10 серпня, 04:47
Журналісти повідомляли, що Індія поставила на паузу плани із закупівлі зброї та техніки зі США
Індія заперечила припинення переговорів про закупівлю американської зброї
8 серпня, 20:47
Трамп може скасувати американські санкції проти російської авіаційної галузі
Трамп готовий запропонувати Путіну доступ до ресурсів Аляски в обмін на мир – The Telegraph
13 серпня, 22:16
У Сизрані є влучання у НПЗ
Вибухи у Росії та окупованому Єнакієвому: головне за ніч
15 серпня, 05:53
Для Путіна та Трампа зустріч на Алясці має велике значення
Чому саме Аляска стала ареною переговорів США та Росії: аналіз The Associated Press
14 серпня, 10:15
Після зустрічі Трампа і Путіна президенти були лаконічними
Таємниця саміту: Пєсков пояснив, чому Трамп і Путін ігнорували пресу
16 серпня, 09:45

Політика

Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Трампом та європейськими лідерами
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Трампом та європейськими лідерами
Атака на Україну та нова заява Трампа про війну: головне за ніч
Атака на Україну та нова заява Трампа про війну: головне за ніч
Колишній віцепрезидент США закликає Трампа «вдарити молотом» по Путіну
Колишній віцепрезидент США закликає Трампа «вдарити молотом» по Путіну
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
Зеленський та європейські лідери з’ясовуватимуть, які гарантії безпеки США готові дати Україні
Зеленський та європейські лідери з’ясовуватимуть, які гарантії безпеки США готові дати Україні
США розгортають морську піхоту та ВМС у Південному Карибському морі
США розгортають морську піхоту та ВМС у Південному Карибському морі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
43K
В Італії п'яні росіяни влаштували конфлікт з родиною футболіста збірної України: деталі
12K
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ
6291
Нова заступниця міністра економіки задекларувала валюту, Мерседес та… ікону
5878
Чемпіон і воїн Роман Кривицький: Що у федерації карате робить особа, яка була у Кадирова?

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua