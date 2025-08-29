Головна Світ Політика
Трамп незадоволений вимогами України та Європи щодо завершення війни – The Atlantic

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп просто хоче, щоб усе закінчилося, йому майже все одно як
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп Трамп у приватних розмовах висловлював роздратування тим, що його дипломатичні зусилля не принесли швидкого результату

Президент США Дональд Трамп незадоволений вимогами України та Європи щодо умов завершення війни. Він хоче миру «на будь-яких умовах». Про це повідомляє The Atlantic з посиланням на неназваних високопосадовців, передає «Главком».

За інформацією джерел видання, Трамп у приватних розмовах висловлював роздратування тим, що його дипломатичні зусилля не принесли швидкого результату. Співрозмовники The Atlantic стверджують, що американський президент вважає, що Україна та європейські країни мають змиритися із втратою частини територій.

При цьому Трамп не бажає посилювати участь США у конфлікті, оскільки боїться відштовхнути від себе радикальних республіканців. «Він просто хоче, щоб усе закінчилося. Йому майже все одно як», – розповів журналістам один із чиновників. Наразі незрозуміло, яким може бути зміст мирної угоди, адже США не дають чітких зобов'язань щодо гарантій безпеки, розглядаючи лише можливе продовження обміну розвідданими та допомогу в сфері ППО.

Раніше прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп був незадоволений через удар РФ по Києву, але його це «не здивувало». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг.

«Він був незадоволений цією новиною, але й не здивований», – сказала прессекретарка про реакцію Трампа.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що російський удар забрав життя 22 людей.

Як відомо, у результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс «Української правди» та редакція «Радіо Свобода».

«Главком» вже повідомляв, що через російську атаку постраждав столичний бізнес. Кондитерська Honey на Жилянській, якій ще навіть не виповнилось року, майже повністю зруйнована через удар росіян у ніч на 28 серпня.

Зауважимо, що завтра, 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня. «У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 29 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи», – зазначив Кличко.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

